El juez del Supremo requiere a la empresa de Renfe en la que Ábalos 'enchufó' a miss Asturias que explique cómo la contrató

El juez del Tribunal Supremo que investiga a José Luis Ábalos por presuntos delitos de corrupción ha requerido a Logirail para que explique el modo en que adjudicó a Claudia Montes, una de las amigas íntimas del exministro de Transportes, un puesto de trabajo en esa empresa del grupo Renfe.

El magistrado Leopoldo Puente lo ha acordado 24 horas después de que Montes, que fue miss Asturias en 2017, no compareciera a declarar como testigo alegando que no ha recibido correctamente la citación.

El instructor ha ordenado a la Policía que averigüe el domicilio de Claudia Montes para volver a citarla.

En el procedimiento existen numerosos datos de que Montes fue 'enchufada' por Ábalos en Logirail, la empresa de Renfe encargada de los servicios logísticos.

En el teléfono de Koldo Garcia Izaguirre, mano derecha de Ábalos, se ha encontrado un mensaje que el entonces ministro le envió el 8 de octubre de 2019, a las 17:40 horas. "A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?", preguntó Ábalos.

"Sí. Lo arreglo", respondió García Izaguirre.

A los ocho días, Claudia envió a Koldo un currículum. "Con esto me vale", dijo el asesor de Ábalos.

La mujer le preguntó en qué empresa iba a trabajar. Su interlocutor se limitó a decirle que se pondrían en contacto con ella.

El mismo día que recibió el currículum, Koldo García lo envió a Isaías Taboas, entonces presidente del Grupo Renfe, puntualizándole que el lugar de trabajo sería Gijón. Renfe es accionista única de Logirail.

Una semana después, el día 23 de octubre de 2019, Claudia confirmó a Koldo que había sido contactada para un puesto de trabajo.

Montes trabajó en Logirail hasta febrero de 2022. Para entonces, su relación personal con el exministro y Claudia había acabado. En el Whatsapp de Koldo, el teléfono de Montes, que antes tenía asociado el nombre 'Clau', ahora se vincula al contacto 'loca Asturias'.

El 10 de octubre de ese año, Claudia vuelve a ponerse en contacto con Koldo para pedirle el currículum que le envió en su día: "Necesito el currículum que presentaste para buscar más trabajo porque no puedo hacer otro porque si no coinciden sabes que me puedo meter en un problema legal porque es un delito estoy atada de pies y manos".

"Lo siento, no tengo nada", contestó el asesor de Ábalos. "Y no es delito", añadió en otro mensaje.

Ese mismo día, Ábalos y Koldo mantuvieron una conversación sobre Claudia Montes a través de Whatsapp. "Que se deje de líos y busque otras ayudas", escribió el exministro, a lo que su exasistente le contestó "el currículum era falso". "Lo falseó ella", admitió Ábalos.

El instructor del Supremo quiere determinar el modo en que Montes accedió a desempeñar un puesto de trabajo en Logirail, por lo que ha dado un plazo de 15 días a su presidente para que explique cómo fue publicada la vacante, con expresión de la fecha y el canal en el que se difundió la oferta pública, si la hubo, o las razones por las que no se produjo.

Logirail también deberá indicar el número de candidatos a la plaza y en qué consistió el proceso selectivo, precisando si hubo alguna entrevista a los aspirantes y, en particular, a Claudia Montes.

Puente también reclama el contrato de trabajo suscrito por la amiga de Ábalos y pide que se explique en qué consistían sus actividades profesionales, así como quiénes eran sus jefes.