El vídeo en el que Carmen Pano admite ante el juez la entrega de 90.000€ en Ferraz: "Aldama no me dijo para qué era"

El pasado 19 de marzo, la empresaria Carmen Pano ratificó, delante de un juez, que fue ella quien entregó 90.000 euros en efectivo en la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

Lo admitió durante su declaración como investigada en la llamada trama del fuel, causa en la que el magistrado Santiago Pedraz investiga un entramado de empresas de hidrocarburos que habría defraudado a Hacienda más de 200 millones de euros.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al vídeo de su declaración judicial. En ella, la empresaria relata que fue el comisionista Víctor de Aldama, también investigado en esta causa, quien le dio la orden de efectuar esta entrega. Según dijo, lo hizo en dos fases: una primera, de 45.000 euros, y una segunda, de la misma cantidad.

"Me dijeron que tenía que llevar los 45.000 euros a Aldama en su despacho de la calle Alfonso XII. Yo lo llevé. Aldama me dice que está solo en el despacho, que no está ni su mano derecha, que se llama Piedad, ni su chófer, que se llama Aveiro, y que él no puede salir del despacho y que si puedo llevar eso a Ferraz", relató Pano.

"Yo le digo [a Aldama] que no hay ningún problema. La primera vez fui en un taxi y la segunda me llevó Álvaro Gallego en un [coche Audi] Q3".

"A mí [Aldama] no me dice nada de qué es ni para qué es [el dinero]", manifestó la investigada.

Cuando fue interrogada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Pano vinculó esa entrega de dinero en Ferraz con la obtención de una licencia de operador de hidrocarburos para la empresa Villafuel SL. En sus informes, la UCO presenta a esta compañía como uno de los epicentros de la llamada trama del fuel.

No obstante, en su declaración ante la Audiencia Nacional, la empresaria relacionó la entrega de dinero con unos restaurantes propiedad de Aldama y ubicados en las Cuatro Torres (Madrid). "Tanto una entrega, de 45.000 euros, como la segunda entrega era para... anticipo de los restaurantes", manifestó.

"Cuando Víctor de Aldama me dice que hay que llevar ese dinero a Ferraz porque él no puede, a mí no me dice nada... de qué es ni para qué es", insistió, de forma algo confuso.

Al instante, el fiscal anticorrupción, quien le estaba interrogando, le preguntó si la entrega de este dinero estaba relacionada con la obtención de una licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel. "Lo desconozco... Se me dijo que era para restaurantes... No, no", subrayó la investigada.

