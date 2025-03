Un exviceministro de Venezuela declara que la 'Policía patriótica' le mostró fichas sobre varios diputados de Podemos en 2015

El exviceministro de Energía del Gobierno venezolano Nervis Villalobos ha declarado como testigo este lunes en la causa judicial en la que se investiga el supuesto espionaje de la Policía patriótica, durante la era Rajoy, a los primeros diputados que Podemos tuvo en el Congreso.

Según varias fuentes jurídicas presentes en su declaración, el exdirigente chavista ha asegurado que un policía le enseñó varias "fichas" con rostros y nombres de varios de estos parlamentarios izquierdistas.

Este agente le habría mostrado estos documentos durante una reunión en Washington celebrada en 2015, en la que se le preguntó por financiación irregular de Podemos y sus nexos con el régimen venezolano.

No obstante, Villalobos no ha podido aportar datos concretos sobre la identidad de las personas que aparecían en esas fichas. Sí ha señalado, no obstante, que quien se las enseñó fue el agente Bonifacio Díaz Sevillano, que no está investigado en esta causa judicial, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Esta declaración de Villalobos coincide con lo que él mismo expresó en 2024 en la comisión de investigación del Congreso sobre estos mismos hechos. Entonces, también señaló a Díaz Sevillano.

Esta causa judicial se inició con la querella interpuesta por Podemos contra varios miembros de lo que el partido denomina Policía patriótica, un grupo de agentes que, mientras Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, habrían tratado de localizar y filtrar a la prensa informaciones que boicotearan, por ejemplo, las expectativas electorales de la formación izquierdista.

