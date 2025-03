La "inverosímil" declaración de Sánchez Acera contradice a la UCO y empuja al juez a analizar su móvil

La declaración de Pilar Sánchez Acera en el Supremo contradice algunas de las conclusiones que plasmó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes. Concretamente, en el que elaboraron los agentes tras analizar determinados wasaps intercambiados entre esta alto cargo del PSOE y Juan Lobato.

Aquella conversación se produjo el 14 de marzo de 2024, por la mañana. Sánchez Acera era, en ese momento, jefa de gabinete de Óscar López —López era jefe de gabinete, a su vez, de Pedro Sánchez— y Lobato, el líder del PSOE madrileño.

A las 08:29 horas de aquel día, Sánchez Acera le reenvía a Lobato un e-mail firmado por Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador, el empresario que es novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En aquel correo, dirigido a la Fiscalía Provincial, el letrado admite que su cliente ha cometido dos delitos fiscales, por los cuales le abrió una causa (que sigue abierta aún) una juez de la capital. Neira, en ese mail, propone un pacto de conformidad al fiscal que acusa a González Amador.

Europa Press Sánchez Acera declara que no recuerda quién le envió el 'mail' del novio de Ayuso y admite haber cambiado de móvil

En otro procedimiento, el Supremo investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por, precisamente, la filtración a la prensa de dicho correo. Y este miércoles —a petición de Manos Limpias, una de las acusaciones populares personadas en el procedimiento contra el máximo responsable del Ministerio Público—, Sánchez Acera declaró en el Alto Tribunal. Como testigo, con obligación de decir la verdad.

En su informe, la UCO atribuye a la dirigente socialista "cierto dominio de la acción" en el proceso por el cual el e-mail acabó publicado, a las 9:06 horas del día 14 de marzo, en El Plural, medio afín al PSOE. Es decir, poco más de media hora después de habérselo enviado a Lobato, quien le manifestaba a su compañera de partido sus reticencias a esgrimirlo en la Asamblea de Madrid.

La Guardia Civil destaca en su informe que, para tranquilizarle, Sánchez Acera, en referencia a los medios de comunicación, le avanza al líder del PSOE madrileño que, a las once de la mañana, "todo el mundo habrá salido ya" con la publicación del documento.

De hecho, se compromete a avisarle cuando el correo se haya hecho público. Y así sucedió. A los pocos minutos, a las 09:29h, Pilar Sánchez Acera le envía el enlace de la noticia de El Plural. O lo que es lo mismo: justo una hora después de haberle hecho llegar a Lobato el documento. "Sánchez Acera tendría información certera sobre la filtración", concluyó la UCO.

Fragmento del informe de la UCO. EL ESPAÑOL

Sin embargo, este miércoles, en el Supremo, la dirigente socialista aseguró que no recuerda quién le envió a ella la imagen del e-mail. La testigo aludió, genéricamente, a que varios periodistas ya debían tenerlo en su poder por entonces. Pero no supo identificar quién se lo proporcionó.

Ahora bien, sí desvinculó por completo al Gobierno y a la Fiscalía. Y manifestó que ella únicamente se lo hizo llegar a Lobato, a nadie más. En el documento, aparece la marca "Reenviado", con la que WhatsApp alerta al destinatario de que se trata de un contenido rebotado, que ha sido enviado, en primer lugar, por un tercero.

Testimonio "inverosímil"

Varias de las acusaciones personadas en la causa contra el fiscal general tachan la declaración de Sánchez Acera de "inverosímil". La UCO, en su informe, constató que ella conocía el contenido del mail antes de que apareciera en la prensa.

De hecho, destaca otro dato relevante: durante su conversación con Lobato, la entonces jefa de gabinete de López se refiere al documento, en todo momento, como "la carta [del abogado del novio de Ayuso]". Esos fueron los mismos términos que empleó El Plural en el titular de la noticia que difundía el pantallazo del correo electrónico.

Fragmento del informe de la UCO. EL ESPAÑOL

Previamente, durante la noche del día 13 de marzo de 2024, otros medios habían publicado extractos del mismo, entrecomillados exactos. Pero no la imagen, que no se difunde por primera vez hasta que lo hace El Plural, poco después de que Sánchez Acera le garantice a Lobato que no tardará en aparecer en la prensa.

Preguntada en el Supremo por este extremo, la dirigente ha asegurado, en contra de lo que apunta la UCO, que ella no tenía constancia de que el correo iba a difundirse. Tan sólo, según ha dicho, lo intuía, se lo figuraba. ¿Por qué? Porque el partido Más Madrid, al igual que el PSOE, está personado en la causa judicial en la que se investiga al novio de Ayuso por el ya mencionado fraude fiscal.

Junto al link de la noticia de El Plural, Sánchez Acera envió a Lobato sugerencias para que el líder del Partido Socialista madrileño echase en cara a Ayuso que su novio, a través de su abogado, había reconocido un fraude fiscal. A partir de las once de aquel 14 de marzo, Juan Lobato interpelaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid con una pregunta parlamentaria.

Por otro lado, de acuerdo con la UCO, "parece razonable" concluir que a las 08:54h del día 14 —hora a la que está fechada otra noticia de El Plural sobre el mismo asunto, el pacto que ofrece a la Fiscalía el abogado del novio de Ayuso— dicho medio aún no contaba con el mail, que tan sólo unos minutos después, tras garantizar Sánchez Acera que será difundido por la prensa, acaba publicándose en su web. "Tiene la certeza de cuándo se publicará", concluyó la UCO sobre Sánchez Acera.

Cambio de móvil

Este miércoles, la ex alto cargo de Moncloa también reconoció haber cambiado de móvil desde que se produjo aquella conversación. En concreto, recibió un nuevo terminal cuando abandona la Moncloa por el Ministerio de Transformación Digital, una vez que Óscar López pasa a encabezar este último.

El 29 de noviembre de 2024, mismo día en el que Lobato declara como testigo en el Supremo, al que entrega su móvil, Sánchez Acera, según ha declarado, cambia su línea telefónica (es decir, modifica su número).

EL ESPAÑOL ha podido saber que varias de las acusaciones populares personadas en la causa contra García Ortiz pedirán al juez diligencias en relación al antiguo móvil de la dirigente socialista.

Este miércoles, durante su interrogatorio, Sánchez Acera manifestó que no tendría problema en entregarlo, aunque admitió que no conserva los citados mensajes, debido al formateo de su móvil derivado de su cambio de cargo.

Por otro lado, también sería viable que el juez, de oficio, tomara una decisión al respecto. Las acusaciones, por su parte, pueden instar al magistrado a que, manteniéndose la condición de testigo de Sánchez Acera, le ofrezca entregar el terminal. O, por el contrario, solicitar directamente que la dirigente pase a ser investigada.

El sindicato Manos Limpias ya lo pidió el pasado 29 de noviembre, mismo día que Lobato declaró en el Supremo. Ese mismo día, el exsecretario del PSOE madrileño aportó un acta notarial con los mensajes que intercambió el día 14 de marzo con Sánchez Acera.

La intención del entonces secretario general del PSOE madrileño al protocolizar ante un notario estos chats era la de demostrar que el documento que él esgrime en la Asamblea de Madrid, al intervenir contra Ayuso, es el ya publicado por la prensa y no la imagen que le envía Sánchez Acera.

Desde que el correo se hiciera público, miembros del Gobierno y de la cúpula del PSOE lo han utilizado para atacar a Ayuso y a su pareja, al que han tachado de "delincuente confeso".