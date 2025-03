La tuitera 'Barbijaputa', absuelta por incumplirse los plazos de la instrucción: fue juzgada por sus tuits contra los judíos

La tuitera Barbijaputa ha sido absuelta, por un error en los plazos de la instrucción, del delito de incitación al odio por el que fue juzgada. María Pozo Baena (su nombre real) se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por varios tuits suyos de carácter antisemita.

No obstante, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los plazos de la instrucción no fueron respetados, lo que conduce a la anulación de la investigación y la consiguiente absolución de la acusada.

Ante el tribunal, el pasado 4 de febrero, Pozo se escudó en la libertad de expresión y defendió que sus polémicos tuits, fechados entre 2011 y 2015, respondían a un "contexto político" concreto, en el que en las redes sociales se debatía acaloradamente sobre los límites del humor. Asimismo, se definió como antifascista y culpó a "la ultraderecha" por sacar algunos de ellos de contexto y exagerarlos.

Éstos son algunos de los mensajes por los que fue juzgada: "Hitler era un cabrón por cargarse judíos y un cutre por no acabar el trabajo. Ahora mira lo que pasa", "Los que más me gustaban eran los judíos. Muy fan de los judíos. Si estaban vivos, no tanto", "Hitler la cagó cargándose a los judíos, eso no sirve para nada. Ahora estaríamos mejor si hubieran perseguido, por ejemplo, a los felices", "¿Qué sería más apropiado: eliminar todo Israel o solo a los judíos? #Debate" o "Yo voto por envenenar todas las kosher #HolocaustoBarbi".

La Fiscalía pedía para Pozo un año y nueve meses de prisión. La acusación popular, ejercida por el Comité Legal para la Lucha contra la Discriminación, una pena de tres años de cárcel. Esta asociación considera que sus tuits "trivializan gravemente" el Holocausto e incitan al odio hacia la comunidad judía, a la que mensajes como éstos "ponen en peligro".

Además de la pena de prisión, el fiscal solicitaba que la acusada no pudiese ser elegida para ningún cargo público durante el tiempo de la condena ni tuviese permitido, durante ese mismo periodo, usar las redes sociales. El Ministerio Público también solicitó que Pozo tuviera que pagar una multa de casi 3.000 euros.

Durante el juicio declararon como testigos, entre otros, Ignacio Escolar, director de eldiario.es, medio que catapultó a la fama a Barbijaputa; el eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta y Fernando Múgica, hijo del político del mismo nombre asesinado por ETA en 1996.