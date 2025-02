El juez cita a declarar por un supuesto fraude fiscal a José Luis Moreno y al ex actor porno investigado como su testaferro

El juez de la Audiencia Nacional que investiga al showman José Luis Moreno ha vuelto a citar a declarar al productor de televisión. En esta ocasión, por varios supuestos fraudes fiscales.

Pero en esta causa, denominada caso Titella, el célebre ventrílocuo ya está investigado por otros presuntos delitos, como blanqueo de capitales, estafa agravada o pertenencia a organización criminal, por los que ya ha sido interrogado.

El próximo 3 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, José Luis Moreno deberá declarar, otra vez, en la Audiencia Nacional.

Pero no acudirá solo. El juez Ismael Moreno también ha citado para el mismo día (y por el mismo delito) a Martin Czehmester, el exactor porno checo al que un informe de la Guardia Civil considera el testaferro del productor de televisión, de quien fue pareja.

Una reciente resolución judicial, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, cita a declarar a ambos como investigados. Fue la Abogacía del Estado, que defiende en este procedimiento a la Agencia Tributaria (AEAT), la que solicitó al juez el interrogatorio de estos dos individuos.

¿Por qué? Debido a que un informe previo de la AEAT señaló que tanto Moreno como Czechmester habrían defraudado a Hacienda, ellos mismos o a través de determinadas empresas, una cifra total que supera los 10 millones de euros.

¿Cómo? A través de supuestas irregularidades en sus declaraciones de la renta y en pagos en concepto de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) e Impuesto de Sociedades.

Las dos empresas mencionadas en el informe son YouMore TV y Gecaguma. Pese a que Czechmester figura formalmente como propietario de la primera, los investigadores sospechan que pertenece, realmente, a Moreno, quien manejaría esta sociedad a su antojo.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, los pinchazos telefónicos efectuados por la Guardia Civil durante la investigación del caso Titella revelaron una conversación en la que Czehmester asegura que él no se responsabilizaba de esta mercantil ni la controla.

"Porque él [Moreno] siempre dice: 'No, tú eres el dueño de YouMore' y que no sé qué... Pero eso es una mentira que YouMore.... que mi... Nada... Yo no tengo de YouMore nada", manifestó el exactor porno.

Martin Czehmester —también conocido por una versión acortada de su nombre, Martin Mester— formó parte del reparto de varias series que produjo Moreno. Por ejemplo, cuenta con un breve papel en Aquí no hay quien viva o en Escenas de matrimonio. También ha participado en películas de cine para adultos de temática homosexual.

En un inicio, el juez fijó las declaraciones de ambos investigados para el próximo 5 de marzo. Pero, a petición de su abogado común, que debe acudir a otra cita judicial ese mismo día, modificó la fecha y la adelantó dos días.

El 'caso Titella'

Czehmester, al igual que Moreno, está investigado en el llamado caso Titella, que toma el nombre de la operación policial que desembocó en la detención del showman a finales de junio de 2021.

La palabra titella significa marioneta en catalán y fue el nombre en clave que, en un inicio, bautizó a estas pesquisas, debido a la profesión de ventrílocuo de José Luis Moreno.

Uno de los asuntos investigados en este procedimiento es la supuesta estafa de la que el multimillonario argentino Alejandro Roemmers acusa al veterano productor español.

El empresario argentino Alejandro Roemmers, en la Audiencia Nacional. Europa Press

Ambos firmaron un contrato para la creación de la serie Glow & Darkness (Esplendor y tinieblas), una suerte de Juego de Tronos ibérico basado en la vida de San Francisco de Asís y que contó con actores de la talla de Joan Collins, Jane Seymour y Eduardo Noriega.

Para ello, constituyeron la sociedad DreamLight International Productions SL y el ventrílocuo se convirtió en el director de la futura serie.

Pero ambas partes se acusaron mutuamente de haber incumplido el acuerdo y se enfrentaron por el accionariado la compañía. Según la versión de Moreno, el argentino dejó de pagar las facturas que le correspondían.

Roemmers, por su parte, acusa a su exsocio de haberle estafado los 35 millones que aportó para la producción de la serie. De acuerdo con su versión, José Luis Moreno desvió una gran parte de los fondos para sufragar sus gastos personales y para mantener un alto tren de vida.

Ambos, además, se tienen demandados mutuamente en otro procedimiento, de naturaleza civil, en el que se exigen mutuamente cantidades millonarias. Y difieren acerca de la calidad de la serie, la cantidad de material grabado...

Sin embargo, el afamado productor de televisión ha negado "ser el capo de nada" ni "el jefe de ninguna organización criminal" y siempre ha defendido la "altísima" calidad de la serie Glow & Darkness.

En diversos escritos, su abogado se ha quejado de que este proceso judicial "está destrozando la vida de un inocente". En otro documento, Moreno, a través de su letrado, lamentó estar "muerto en vida" desde que fue imputado en el caso Titella.