Las facturas secretas de Pablo Iglesias: cobró entre 1.400 y 2.800 euros al mes en 2016 de una productora iraní de TV

Mientras era secretario general de Podemos, Pablo Iglesias facturó a la productora iraní responsable de su programa Fort Apache cantidades que alcanzan los 2.800 euros mensuales.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a seis facturas, emitidas por la empresa 360 Global Media SL, que ya obran en poder de un juez de la Audiencia Nacional. Todas ellas están fechadas entre febrero y julio de 2016 y, en total, suman 12.600 euros.

El magistrado Santiago Pedraz, que investiga si los primeros diputados que tuvo Podemos en el Congreso fueron espiados ilegalmente por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy, solicitó a la productora todas las facturas abonadas a Iglesias durante aquel año.

En respuesta, la compañía ha enviado a la Audiencia Nacional, un total de seis, aunque aclara que desconoce si existen más fechadas en 2016. "Son las que han podido ser localizadas en los archivos contables", aclara en un escrito, enviado al Juzgado del que es titular Pedraz.

Dicha contestación, fechada el pasado 3 de febrero, la firma Mahmud Alizadeh Azimi. Se trata del ciudadano iraní que figura como administrador único de Ziba Talents SL, que es el nombre actual de la antigua 360 Global Media SL, la productora de Fort Apache.

Una factura (de 2.800 euros) emitida por la productora de 'Fort Apache' EL ESPAÑOL

Tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL en el Boletín Oficial del Congreso (edición de fecha de 13 de mayo de 2016), Iglesias, que era diputado por entonces, contaba con la compatibilidad para ejercer también como presentador del programa, como una actividad laboral "por cuenta propia".

"Esta actividad se realiza con la productora 360 Global Media SL y le supone una dedicación a la semana de dos horas", recoge el Boletín.

En aquel año, aún seguía vigente la obligación para los cargos públicos de Podemos de donar una parte de sus ingresos al partido. Iglesias reconocía que, en 2016, facturaba como autónomo y percibía dinero de la publicación de sus libros y de impartir conferencias. Todas estas actividades, de nuevo, las tenía autorizadas por el Congreso de los Diputados.

De 1.400 a 2.800 euros

La más pequeña de las cantidades facturadas alcanza los 1.400,26 euros. Así figura en las facturas fechadas el 2 de junio y el 1 de julio de 2016. Las más cuantiosas, de 2.800, 52 (18 de febrero y 17 de mayo de ese año).

A ellas se suman dos facturas por valor de 2.100 cada una (21 de marzo y 20 de abril de 2016). En total, 12.600 euros (IVA e IRPF incluidos). Es decir, existen facturas fechadas, mensualmente, al menos entre febrero y julio de 2016.

En todas ellas figura el mismo concepto junto a la cifra: "Programas del [número] al [número] - Director/presentador Fort Apache".

Iglesias e Irán

Los nexos entre Pablo Iglesias —y, por ende, Podemos— con Irán —y, por tanto, el régimen teocrático de los ayatolás— no son nada nuevo en el debate público. De hecho, el nombre de Mahmud Alizadeh Azimi aparece, por ejemplo, en una pregunta parlamentaria formulada en 2020 por una diputada de Ciudadanos.

La parlamentaria Marta Martín instaba al Gobierno a "llevar a cabo algún tipo de investigación para esclarecer la relación entre 360 Global Media SL, el partido político Podemos y la vicepresidencia segunda del Gobierno de España [que, en ese año, ocupaba Iglesias] para evitar dañar la imagen y reputación de las instituciones españolas".

Ahora bien, las cantidades mencionadas y la imagen de las facturas, que avanza ahora EL ESPAÑOL, se desconocía.

En el año 2013, durante una charla organizada por las Juventudes Comunistas de Aragón, Iglesias justificó el apoyo iraní a los proyectos comunicativos de izquierdas.

"Mucha gente puede decir: 'Pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un Gobierno de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo...? ¿Aceptarías hacer algo para una televisión financiada por el Gobierno de Putin?' Y es como: 'Mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política'. El Gobierno español ha tenido relación con Irán siempre", defendió Iglesias tres años antes de las fechas de estas facturas.