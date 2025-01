"No se puede buscar la verdad a cualquier precio": la Audiencia le anula a Peinado el registro a Barrabés en el 'caso Begoña'

La Audiencia Provincial de Madrid ha reprochado al juez Juan Carlos Peinado los "conceptos muy genéricos" y las "referencias imprecisas" que esgrimió para ordenar los registros en la casa y las empresas de Juan Carlos Barrabés, uno de los investigados en el caso Begoña.

En esta causa judicial también ostenta la misma condición Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, a la que Peinado investiga por cuatro supuestos delitos: apropiación indebida, tráfico de influencias, intrusismo profesional y corrupción en los negocios privados.

En una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Audiencia madrileña anula la decisión del juez Peinado de ordenar el registro de su domicilio y la sede de su empresa. Y deja este mensaje para el juez instructor: "No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Sólo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etc. dentro de los parámetros fijados en la ley".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.