El juez rechaza la petición de Aldama de incorporar al 'caso Ábalos' los vídeos del aterrizaje de Delcy en Barajas

El juez del Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la petición del empresario Víctor de Aldama de incorporar al llamado caso Ábalos las grabaciones del Aeropuerto de Barajas que atestiguan el aterrizaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el mismo. Aquello ocurrió el 20 de enero de 2020.

Aldama solicitó a Puente que requiriese estas imágenes, a fin de acreditar que él estuvo en el aeródromo aquella madrugada. Y que estuvo acompañado del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y del principal asesor de éste, Koldo García.

Ahora, en una resolución judicial fechada este miércoles, Puente responde que estos hechos exceden el objeto de esta causa, en la que Aldama, Ábalos y García están investigados por, supuestamente, formar parte de una red de políticos, funcionarios y empresarios que se habría dedicado a cobrar comisiones ilegales a través de contratos públicos.

En línea con la postura del Ministerio Fiscal, el magistrado señala que "el resultado [de practicar la diligencia solicitada por Aldama] en nada justificaría la existencia o inexistencia de los hechos que son aquí objeto de investigación".

"Dicho de otra manera: si se acreditara, a través de las grabaciones interesadas, la presencia en el aeropuerto de Madrid el pasado día 20 de enero de 2020 del señor Aldama, acompañando al señor Ábalos, ello nada añadiría a la verosimilitud de los hechos delictivos que aquél [Aldama] atribuye a éste [Ábalos]", aclara Puente.

En efecto, el empresario asegura haber pagado comisiones ilegales y dádivas tanto a Koldo como al exministro. Este último, por el contrario, las niega tajantemente. En pleno cruce de acusaciones, Aldama solicitó a Puente que requiriese las grabaciones, a fin de demostrar su presencia en Barajas aquella noche de 2020.

"No es ya solamente —añade el auto— que los hechos cuya grabación se solicita extravasen, en efecto, el objeto de esta causa, sino que, además, no se advierte en este momento —nadie lo ha sostenido aquí—, que los mismos pudieran presentar carácter delictivo, por muy controvertida que pudiera resultar la visita en términos políticos. No es, y no debe ser, evidentemente, el procedimiento penal el escenario hábil para ventilar controversias de esa naturaleza", expresa el magistrado, miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En ese sentido, su postura coincide con el criterio que ya había expresado la Fiscalía, también contraria a solicitar al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid las imágenes. Allí residen, ya que allí se tramitó la causa derivada de la primera denuncia relativa a la visita de Delcy Rodríguez a España.

La mandataria venezolana, actual número dos de régimen de Nicolás Maduro, tiene prohibida la entrada en España y en el resto de la Unión Europea, debido a las sanciones de la UE contra el chavismo.

No se reabre la causa

Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid también desoyó la petición del partido Vox de reabrir la causa derivada de esa primera denuncia sobre el aterrizaje de Rodríguez en Barajas.

La formación política justificó su solicitud en los nuevos datos desvelados en el sumario del caso Ábalos, la causa judicial en la que el Supremo investiga a Koldo, a Aldama y al exministro de Transportes.