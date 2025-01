El hermano de Sánchez declara que encontró en Google la oferta de trabajo y que su nexo con el PSOE es la "conexión familiar"

El músico David Sánchez, hermano menor de Pedro Sánchez, ha declarado este jueves en Badajoz ante la juez que le investiga.

Interrogado por la magistrada Beatriz Biedma, ha señalado que encontró "en Google" las bases de la oferta de trabajo público que hoy ocupa.

En 2017, fue contratado por la Diputación pacense, en manos del PSOE, para coordinar la actividad de los conservatorios de la ciudad. Por ello, cobra unos 55.000 euros brutos anuales.

Diputación de Badajoz La jefa de un conservatorio pacense declara que Diputación le preguntó qué tareas podía asignar al hermano de Sánchez

Preguntado por su "significación política" y su posible afinidad con el Partido Socialista —del que su hermano mayor, Pedro Sánchez, es hoy secretario general— el músico, conocido por el sobrenombre artístico de David Azagra, ha señalado que no la tiene, "más allá de la conexión familiar".

La juez Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, investiga las posibles irregularidades en la contratación del músico, que fue calificado con la nota máxima durante este proceso, al que también concurrió una decena de personas.

De hecho, este jueves, al inicio del interrogatorio, la propia magistrada ha explicado a Azagra que ella trata de aclarar si hubo un "trato de favor" en su contratación. Y también después de ésta: si, por parte de la Diputación, se adecuaron sus funciones a sus necesidades y no a las del ente provincial.

Este martes, declaró como testigo la directora de uno de los conservatorios de Badajoz, que subrayó que la contratación de David Sánchez no era primordial. Y manifestó que, desde la Diputación, se le preguntó por las atribuciones que se le podían asignar al cargo que acabaría ocupando el hermano del presidente del Gobierno.

David Azagra, hermano de Pedro Sánchez, en un acto en la Diputación de Badajoz. Diputación de Badajoz

A los pocos minutos de finalizar la declaración de David Sánchez, ha sido el turno de la de otro investigado: Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño. Es decir, máximo responsable del ente que contrató al hermano del actual secretario general del PSOE a nivel nacional.

Preguntado por la juez, Gallardo ha insistido en que no conocía a David Sánchez "de nada hasta que entró en la Diputación". "Antes, nada, nada", ha reiterado. Y ha asegurado que, durante el proceso de contratación, nadie le dijo que Azagra era hermano de Pedro Sánchez. También ha subrayado que desconoce las quejas de los sindicatos, allá por 2017, en contra de dicho fichaje.

Ahora bien, como avanzó EL ESPAÑOL, en octubre de 2016, Gallardo se quejó del "excesivo personal" a sueldo del área de Cultura de la Diputación de Badajoz. Pero seis días más tarde, el ente provincial creó, de manera urgente, un puesto para el que resultaría idóneo David Sánchez.

El 'caso Azagra'

La causa judicial en la que están investigados tanto Gallardo como David Sánchez se conoce como caso Azagra, debido al sobrenombre artístico del hermano del presidente del Gobierno.

El caso se inició con una denuncia del sindicato Manos Limpias, que acusa al hermano del presidente del Gobierno de "cobrar [de la Diputación] sin ir a trabajar" a la misma.

También, de residir en Portugal "para pagar menos impuestos". En efecto, Azagra vive en un palacete de la localidad lusa de Elvas, cercana a la frontera con Extremadura. Este jueves, ante la juez, ha manifestado que le gusta esa zona. Ahora bien, un informe de Hacienda descartó que esta actuación suponga un delito fiscal.

No obstante, dicho documento fue enviado a la juez Biedma sin firma. Y la magistrada ordenó a la Agencia Tributaria (AEAT) que aclarase qué inspectores lo habían realizado. Su identidad fue avanzada por EL ESPAÑOL. Se trata de tres altos cargos de la AEAT. Tras ello, la instructora les citó a declarar como testigos. Y les interrogó este miércoles.

La titular del Juzgado les preguntó "si es normal" que un informe como éste sea presentado sin firmas y cuando se averigüen sus autores, sean tres altos cargos de la AEAT. Uno de ellos respondió que no.

Ahora bien, las declaraciones de todos ellos acreditaron que, a juicio de Hacienda, no hay delito fiscal en la actuación de David Sánchez. No obstante, los tres testigos también coincidieron en asegurar que no suelen elaborar este tipo de informes ni dedicarse a las materias abordadas en el mismo. Más de uno sólo realizó el dosier sobre Azagra en todo el año 2024.