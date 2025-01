España entrega a Bolivia al joven alemán acusado de violar enmascarado a un niño de 12 años en un colegio de élite

La Justicia española ha acordado entregar a Bolivia a Sebastian D. V. D., el joven acusado de haber violado a un menor, de 12 años, en los aseos del Colegio Alemán, un centro de élite del país latinoamericano.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una resolución de la Audiencia Nacional, fechada a finales del pasado diciembre, que ordena la extradición de Sebastian.

Este joven, germano-boliviano, huyó del país en 2023, tras no acudir a una citación judicial, por lo que fue declarado en rebeldía. Finalmente, fue hallado y detenido en España en agosto de 2024, tal y como informó el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, y la Policía de aquel país.

Tras ser arrestado, Sebastian fue enviado, de forma provisional, a una cárcel de Madrid. Se enfrenta a una pena máxima de 30 años de cárcel. De hecho, la abogada de la familia pedirá que se le aplique una agravante al tratarse de una víctima menor.

Según resume la resolución de la Audiencia Nacional, Bolivia solicitó la extradición de este joven por los siguientes hechos: "Desde marzo hasta el mes de junio de 2023, el reclamado, que actuaba de común acuerdo con otros sujetos no identificados, al menos en tres ocasiones, aprovechándose de la vulnerabilidad y situación de indefensión de la víctima, de 12 años de edad, en el interior del baño del colegio, obligaron al menor a observar vídeos pornográficos y, a continuación, mientras le sujetaban entre todos, le taparon los ojos con una cinta, le bajaron los pantalones e introdujeron objetos en su ano".

La Fiscalía española ha apoyado la entrega. La defensa del reclamado, por contra, se opuso a ella y exigió "que se ponga en conocimiento de las autoridades alemanas" su situación. No obstante, a finales de diciembre, la Fiscalía de Berlín comunicó que no iba a solicitar la entrega del joven.

En la Audiencia Nacional, su abogado aseguró que su cliente no había cometido los hechos de los que se le acusa y advirtió de "la posible motivación política de la solicitud de extradición, el riesgo de persecución por motivos ideológicos y la posibilidad de que [el reclamado] sea sometido a un trato inhumano y degradante en caso de ser extraditado". La Audiencia Nacional considera que estas alegaciones son genéricas, por lo que no deben frenar su entrega.

Ante el tribunal, por su parte, Sebastian se quejó de que este procedimiento en su contra le había "destrozado la vida". El joven pertenece a una acaudalada familia de renombre conformada por descendientes de alemanes.

Conmoción en Bolivia

Este caso conmocionó a la sociedad boliviana. Especialmente, debido a la corta edad de la víctima, de sólo 12 años cuando ocurrieron los hechos investigados.

También, dado que se produjeron en el Colegio Alemán, una institución privada y de élite fundada en 1936 gracias a un convenio firmado con las autoridades germanas.

La denuncia contra Sebastian Delius indica que la presunta violación se produjo en grupo —habrían participado en ella, como supuestos coautores, otros cuatro menores—, que la habrían cometido enmascarados.

Aun así, la víctima, gracias al color de su cabello, pudo identificar a Sebastian en un anuario del colegio. Precisamente, una vez se hicieron públicos estos hechos, la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil publicó un comunicado, atribuido a la madre de este niño, que celebraba que su hijo se hubiese atrevido a relatar lo ocurrido. "Sacaste la máscara del enemigo. (...) Estás dejando un legado de valentía, de integridad, sacando a la luz lo oscuro, lo torcido, lo pervertido, lo que no es de Dios, de todo un sistema", reza el texto, consultado por este diario.

Ahora bien, Sebastian es el único de los cinco sospechosos que, hoy en día, tiene más de 18 años. Las edades de los otros cuatro jóvenes que habrían participado en la supuesta agresión sexual oscilan entre los 14 y los 17 años.

El Colegio Alemán

La huida de Sebastian de Bolivia también causó revuelo en el país. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, lamentó que algunos familiares del joven, "en absoluta gala de ejercicio de poder", participaran en entrevistas en televisión para anunciar que el investigado no regresaría "hasta que no tuviera garantías". No obstante, fue detenido en España tras meses fugado.

La familia de la víctima también sospecha que hubo ciertas irregularidades que facilitaron que el investigado huyera y carga contra la dirección del colegio, por "no actuar de manera rápida" una vez el menor identificó a Sebastian.

A su vez, en una nota de prensa, el Ministerio de Justicia boliviano criticó "la falta de colaboración" del Colegio Alemán, así como "la falta de medidas preventivas, como el colocado de cámaras de seguridad en funcionamiento (...) y el acceso diferenciado a los baños", a fin de que no sean compartidos por alumnos de Primaria y de Secundaria.

Recientemente, también se abrió una investigación penal por la denuncia de una niña, también alumna del Colegio Alemán, contra un conserje de este mismo centro, al que acusa de haberla agredido.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Jessica Echeverria, abogada de la familia del menor supuestamente violado. La letrada celebra la decisión de la Audiencia Nacional y confía en que la entrega se produzca próximamente, "para poder celebrar el juicio este 2025, cuanto antes".