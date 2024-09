Peinado pone marcas a las copias del vídeo de su interrogatorio a Sánchez para evitar filtraciones

El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado poner marcas identificativas a las distintas copias del vídeo de su interrogatorio a Pedro Sánchez, que repartirá a las partes personadas en el caso Begoña. No obstante, se desconoce la fecha en la que les será entregado.

En una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sí convoca a todas ellas el próximo lunes en Plaza de Castilla, donde tiene su sede el órgano judicial.

Allí, los partidos Vox y Iustitia Europa, la asociación Hazte Oír y sindicato Manos Limpias —acusaciones populares, todos ellos— recibirán una copia de la grabación de los interrogatorios al resto de testigos del caso Begoña, en el que está investigada la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Sobre el vídeo de la brevísima declaración del presidente del Gobierno —que se acogió a la dispensa legal que le permite no declarar contra su esposa—, lo único que menciona la resolución es lo siguiente: "Respecto de la realizada el día 30 de julio, una vez se haga entrega por parte de Madrid Digital de las copias debidamente identificadas, se acordará".

La decisión del juez Peinado de entregar a las partes el vídeo de Sánchez declarando causó cierta polémica. La Fiscalía se había opuesto a ello y había solicitado al magistrado que no lo hiciera. No obstante, éste decidió que repartiría copias de la grabación, ya que las partes personadas en el caso Begoña tienen derecho a poseer este material en el formato en el que se registró. En este caso, un vídeo.

"Lo cierto es que las partes tienen derecho a disponer de copia de todos los documentos que se contienen en las diligencias previas, incluidos los contenidos en los soportes digitales en los que se documenten, en su caso, las diligencias de instrucción llevadas a cabo", respondió el juez al fiscal del caso, pese a que el vídeo de Sánchez declarando apenas dura dos minutos.

"La interpretación procesal que se pueda realizar a la conducta que, por cualquiera de los intervinientes, pongan de manifiesto, bien por lo que contesten o bien por su silencio, legítimo, pero que, como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien, en sentido inculpatorio hacia algún investigado, o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal", justificó Peinado.

De hecho, esta decisión motivó que el presidente del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ampliase su querella contra el magistrado, al que acusa de "orientar" su "actividad instructora" hacia la "difusión mediática" en perjuicio de Sánchez y de su mujer.

Así las cosas, no está previsto que las partes reciban este lunes las copias de la grabación del interrogatorio al presidente del Gobierno, que tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa, al que se desplazó Peinado para tomar declaración a su inquilino. No lo tendrán en sus manos hasta que los vídeos no estén marcados. Aunque la resolución no lo explicita, la objetivo de este proceder no es otro que el de disuadir a quienes lo reciban de filtrarlo a la prensa.