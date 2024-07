La UCO regresa a la diputación de Badajoz en busca de más correos del hermano de Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto este jueves a la sede de la Diputación de Badajoz por orden judicial para recabar los correos corporativos pendientes de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Es la segunda vez que la UCO registra la Diputación en busca de información sobre el caso en el que se investigan supuestas irregularidades que afectan al hermano del presidente. Los agentes han tenido que volver porque un error informático provocó un vaciado en el material recopilado durante la primera entrada al ente público.

En este nuevo registro, la UCO ya ha podido descargarse la documentación pendiente, que consiste en cerca de dos años de correos electrónicos, tanto de David Sánchez como de otros cargos de la Diputación.

Desde 2017, David Sánchez, músico de profesión y conocido con el sobrenombre de David Azagra, está contratado por la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses, director de la orquesta municipal y jefe del proyecto Ópera Joven. Por ello recibe unos 55.000 euros de sueldo.

La denuncia de Manos Limpias le acusa de "cobrar sin ir a trabajar", pese a no tener autorizado el teletrabajo, y de no fichar. Sin embargo, la documentación remitida a la juez por parte de la Diputación de Badajoz justificaba estos extremos en el hecho de que Azagra desempeña un "puesto de alta dirección", para el que no se concibe la modalidad de trabajo a distancia ni precisa de control horario.

Fue la propia UCO la que solicitó a la magistrada la interceptación de los e-mails de David Sánchez y de los ocho trabajadores públicos. Y así lo autorizó la instructora. Por ello, cuatro agentes acudieron a la sede de la Diputación este miércoles, en el marco de una pieza separada de la causa que la magistrada declaró secreta este mismo martes.