Indemnización de 15.000€ al narco gallego Laureaño Oubiña por una escena sexual de la serie 'Fariña'

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha ordenado indemnizar con 15.000 euros al exnarcotraficante Laureano Oubiña porque una escena sexual de la serie Fariña, inspirada en el tráfico de estupefacientes en Galicia durante los 80, vulneró su derecho a la intimidad.

Una sentencia, consultada por EL ESPAÑOL, considera que dicho fragmento no está justificado "por la libertad creativa innegable de los creadores y productores" de la ficción, quienes sí la defendían para constatar una supuesta infidelidad del personaje inspirado en Oubiña.

La resolución señala que la escena "no es de interés" para la trama argumental, "más allá de recoger la superposición y solapamiento de sus dos relaciones de pareja y consabida pública ruptura matrimonial".

"Por consiguiente, no existe un interés público en relación con este restringido aspecto de su vida íntima familiar", concluye el tribunal, conformado por los magistrados Jaime Esain, Francisco Javier Romero e Ignacio de Frías.

Se trató, por tanto, de una "innecesaria intromisión y lesión en la intimidad" de Laureano Oubiña, "al plasmar [la escena] un ámbito familiar, su relación de pareja, reservado y no expuesto sobre el que su personaje público no se proyectaba y en el que la ficción y trama de la obra, en su aspecto creativo, no precisaba entrar".

De esta forma, la Sección Tercera de la Audiencia pontevedresa estima parcialmente la demanda presentada por Oubiña contra la productora y la distribuidora de la serie, basada en un libro del periodista Nacho Carretero.

Ahora, las empresas audiovisuales deberán retirar de la serie "la escena de sexo explícito referida, suprimiendo tales concretas imágenes en todas las plataformas y de su web, desde la firmeza de esta resolución y en el futuro". No obstante, la sentencia aún es recurrible ante el Tribunal Supremo.

15.000 euros

La Audiencia de Pontevedra fija la indemnización en 15.000 euros, pese a que Laureano Oubiña reclamaba 1,5 millones de euros. De hecho, el exnarcotraficante considera que el contenido de la serie resulta "insultante, injurioso y descalificador" para su persona, tal y como lo plasmó su abogado en su recurso. Y reprochó que Fariña le presenta como alguien "brusco, violento e ignorante, capaz de amenazas especialmente graves" debido a ciertas escenas de la serie.

La sentencia subraya que el reproche se basa "únicamente en el acceso no consentido, ni expuesto, ni sometido al general escrutinio de una faceta muy concreta" de la vida de Laureano Oubiña. Concretamente, su esfera íntima y su privacidad.

La resolución indica, sin embargo, que la única escena de sexo reprochable es la del primer capítulo de la serie, en el que el personaje inspirado en Oubiña mantiene relaciones con la actriz que interpreta a quien fue, en la vida real, su segunda mujer, ya fallecida. No obstante, el recurrente también se quejó de otras dos escenas, también de naturaleza sexual, de los capítulos 2 y 8.

"Vida privada"

La Audiencia Provincial resalta que la condición de personaje público de Oubiña "no necesariamente habilita al acceso a su vida privada, de pareja y doméstica".

Asimismo, el tribunal descarta que la escena sexual responda a la trama argumental de la serie. Y aunque se trate de un personaje del elenco de una serie de ficción pero de evidente "proyección pública", su derecho a la intimidad "no se diluye totalmente” porque, "más allá de su ámbito público y esfera abierta al escrutinio general", la Audiencia señala que la escena sexual corresponde a la "parte personal e íntima" de su vida. Y Oubiña nunca la ha "abierto al conocimiento general, de lo que se sigue que ese ámbito reservado sí goza de protección conforme al derecho a la intimidad".

En su recurso, el exnarcotraficante, incluso, indicó que las escenas sexuales "resultan vergonzosas, burlescas y de mal gusto".

En respuesta, la Audiencia Provincial de Pontevedra señala que "estas razones sólo son apreciaciones subjetivas", además de recordar que Fariña constituye una "trama novelada, donde la creatividad se impone y nos movemos en el espacio de los recursos y licencias de la creación artística que no buscan ni les imponen el ser fidedignas".