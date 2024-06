Koldo reniega de Sánchez: "No votaré al PSOE. A mí me suspenden y a otros imputados del partido, no"

Koldo García Izaguirre (Baracaldo, Vizcaya, 1970) está profundamente decepcionado con Pedro Sánchez y con las personas que dirigen el PSOE. El que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021 atiende a EL ESPAÑOL en las últimas horas de campaña antes de las elecciones europeas de este domingo.

"No voy a ir a votar", asegura Koldo García a este periódico. "Siempre tendré los mismos ideales socialistas, pero en estos momentos no estoy de acuerdo con la dirección del partido y con el rumbo que ha tomado".

Koldo se muestra dolido con Sánchez, al que ayudó de forma incondicional en las primarias de 2017. Por aquel entonces, el ahora presidente del Gobierno se presentaba contra el aparato del PSOE. Koldo siempre estuvo ahí para Sánchez, incluso para custodiar los avales.

"A mí me han suspendido por estar investigado y a otros imputados del partido, no". Con estas palabras, de forma indirecta, alude a Begoña Gómez y a la diferencia de trato que ha tenido el PSOE con él y con la esposa del presidente del Gobierno.

Begoña Gómez está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por los posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su labor como codirectora de la Cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense.

La Fiscalía Europea también ha abierto una investigación y el pasado miércoles mandó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede de Red.es para recabar expedientes de los contratos adjudicados a Carlos Barrabés, el empresario amigo de la esposa de Pedro Sánchez y en favor de quien Begoña Gómez firmó dos cartas de recomendación.

Ese mismo día, Sánchez convirtió a su esposa en el estandarte de campaña del PSOE en un mitin al que acudieron juntos en Benalmádena (Málaga). Los gritos de "¡Begoña, Begoña!" se repitieron entre los simpatizantes y los intervinientes como el dirigente andaluz Juan Espadas.

El PSOE suspendió de militancia a Koldo García Izaguirre en febrero, después de que fuera detenido en el marco de la Operación Delorme por los contratos de las mascarillas dados a la empresa Soluciones de Gestión y el presunto cobro de comisiones ilegales. El exasesor de Ábalos defiende su inocencia y que no recibió un euro por estas adjudicaciones.

Koldo asegura que "siempre estuvo al corriente de pago" en el PSOE y desmiente "de forma categórica" la versión que ofreció Santos Cerdán. El secretario de Organización, el hombre que trajo a Koldo a Madrid, afirmó ante los medios que el exasesor de Ábalos causó baja "por no pagar las cuotas".

Ábalos, "el mejor político"

Al que sí pide perdón Koldo por estas declaraciones afirmando que no votará al PSOE en estas elecciones es a José Luis Ábalos. "Lo siento por José Luis, sé que le decepcionarán mis palabras", señala.

"Para mí, José Luis Ábalos es el mejor político que ha tenido España", asegura con vehemencia. Koldo explica que él está "muy decepcionado por cómo se ha portado el partido" con él, "pero sobre todo con José Luis".

Koldo García llevaba más de una década como militante del PSOE y fue un afiliado activo tanto en Navarra como en Madrid. De hecho, Koldo García fue concejal en la localidad de Huete (Navarra) entre 2011 y 2015. Al PSOE llegó procedente de UGT, donde militaba con anterioridad.

En las primarias de 2017 tuvo un importante papel en la batalla que libró Pedro Sánchez contra el aparato del partido para recuperar la secretaría general del PSOE. El presidente del Gobierno cuenta en su libro Manual de Resistencia que fue Koldo el encargado de custodiar día y noche los 57.000 avales de su candidatura.

Sin embargo, ahora Koldo no votará al PSOE como protesta y castigo a Pedro Sánchez. "Mi partido siempre será el PSOE, eso no va a cambiar nunca", afirma.

En la entrevista realizada por EL ESPAÑOL antes de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, el exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes aseguró sobre las decepciones que estaba sufriendo que "la política en España es así y no hay que asustarse".

"Hay muchas cosas que se aprenden a lo largo de la vida. Tengo 54 años y creo que he aprendido un poco, con sentido común, a saber qué personas a mí no me han hecho nada", afirmó entonces Koldo García.

Este viernes, precisamente, la comisión de investigación de Baleares del caso Koldo presentó las conclusiones en una sesión que estuvo marcada por la tensión. El PSOE abandonó la sala antes de la intervención del PP, mientras que la diputada de Vox, Patricia de las Heras, acabó entre lágrimas acusando a los socialistas de "pedir violencia" contra la formación de ultraderecha.

Koldo García no acudió a declarar a la Comisión porque ni él ni su abogado, Javier Pimentel, recibieron notificación alguna. Un error administrativo del Parlament balear impidió que la citación se realizara en tiempo y forma al exasesor de Ábalos, a pesar de que su comparecencia fue anunciada tanto para el día 24 de mayo como para el 3 de junio. El navarro se enteró a posteriori por la prensa en ambas ocasiones.

Por su parte, el Parlamento de Canarias ha anunciado que Koldo García abrirá, el próximo 1 de julio, la comisión que investigará los contratos de las mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión. Koldo mantiene que no se esconde de nadie, como hizo en la Comisión del Senado cuando acudió a declarar.