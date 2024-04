Las kafkianas respuestas de Rocha ante la juez que provocan su imputación: "Mi formación es la vida"

—¿Cuál es su formación, señor Rocha?— preguntó la juez.

—Mi formación es la vida. No tengo estudios, pero sí negocios y mucha experiencia— respondió el, por entonces, testigo, minutos antes de convertirse en investigado.

La jornada de interrigatorio al presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha tenido tintes kafkianos; berlanguianos, si se quiere. No sólo dentro del juzgado, sino a su salida, cuando trataba de ignorar a una marabunta de cámaras de televisión fingiendo que hablaba por teléfono... y justo entonces ha recibido una llamada. En efecto, no había nadie al otro lado del aparato mientras Rocha huía y contestaba al aire: "Sí, sí...".

Ante la juez Delia Rodrigo, Rocha manifestó desconocía que el contrato entre la RFEF y Arabia Saudí para trasladar a ese país la Supercopa hubiera sido prorrogado.

Todo ello, pese a haber sido vicepresidente de la RFEF cuando la encabezaba Luis Rubiales y ahora desempeñar su cargo, como su sucesor al frente del ente federativo.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la transcripción de la declaración, que, finalmente, ha sido suspendida. La magistrada le había citado como testigo pero, tras apenas 40 minutos de interrogatorio y en sintonía con una sorprendida Fiscalía Anticorrupción, ha decidido modificar su condición a la de investigado (misma condición en la que figura Luis Rubiales en esta causa).

La magistrada ha parado la declaración de Rocha y le ha avanzado que le citará próximamente como investigado. Deberá, por tanto, acudir acompañado de un abogado. Los delitos que se le atribuyen, por el momento, están por definir.

En el llamado caso Rubiales o caso Supercopa, la Justicia investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de Luis Rubiales, antecesor de Rocha en el cargo, y su entorno a través de varios contratos adjudicados por la RFEF.

Especialmente, a través de la constructora Gruconsa (Grupo Conector SA), que firmó varios de ellos con el ente federativo y, tal y como desveló EL ESPAÑOL, esta relación continuó incluso después de que Luis Rubiales fuese cesado como presidente de la Federación.

Por ello, la juez le citó, para aclarar si Rocha conocía las irregularidades que se investigan. De hecho, las únicas dos preguntas que la juez ha formulado han sido sobre el Estadio de la Cartuja, cuya remodelación fue encargada a Gruconsa, y el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí, donde Rubiales planeaba, junto a la constructora, la edificación de un enorme estadio y una ciudad deportiva.

"No recuerdo cuándo me lo dijeron lo de la Supercopa en Arabia. Fue hace mucho tiempo pero no sé decirle. No conozco a nada sobre esta contratación", respondió Rocha, antes de manifestar que conoció "por la prensa" que una empresa de Gerard Piqué ejercería de intermediario en ese contrato, a cambio de una abultada comisión.

En efecto, la compañía Kosmos, propiedad del excentral del FC Barcelona firmó un acuerdo con la RFEF de Rubiales para trasladar varios partidos de la Supercopa a Arabia Saudí.

"Internamente, no sé nada de él. No lo conozco personalmente. No sé si hubo discrepancias por la contratación", manifestó Rocha este viernes, sobre el exfutbolista blaugrana. "No he visto ningún documento de Arabia Saudí ni en el pasado ni actualmente", aseguró.

Su relación con Rubiales, manifestó, era "correcta y profesional". "No he participado en nada de la Supercopa. El contrato es de 2019 y yo me incorporé en el 2020, así que no tengo conocimiento del contrato", declaró. "No he visto el contrato. No he hablado con Rubiales sobre el contrato. Es un tema del señor Rubiales", señaló sobre el contrato para trasladar la Supercopa a Arabia.

Gruconsa

Asimismo, Rocha esgrimió el hecho de que, cuando estalla este escándalo hace unas semanas, es él quien rescinde los contratos con Gruconsa. Ahora bien, tal y como publicó este jueves EL ESPAÑOL, la constructora mandó un burofax a la RFEF el pasado 8 de abril en el que subraya que "no había nada que rescindir", ya que los acuerdos entre ambas partes ya habían finalizado. No obstante, la empresa recuerda a Rocha que la Federación le adeuda 105.000 euros por uno de sus últimos servicios.

A preguntas de la juez sobre su titulación académica, Rocha manifestó que su formación es "la vida". "No tengo estudios, pero sí mucha experiencia", incidió el empresario cacereño.

"En la RFEF hay parte política o representativa y parte ejecutiva. Yo no pertenezco a la parte ejecutiva. No tengo firma, no firmo talones ni figuro en cuentas", recalcó.

"No tengo nada que ver con las cuentas de la Federación", subrayó este viernes, pasadas las once de la mañana, pero el fiscal le preguntó, sorprendido, por una rúbrica mancomunada de octubre de 2020. "No lo recuerdo", dijo el testigo, poco antes de pasar a estar imputado.

Rubiales y Nene

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en sus informes, incluidos en el sumario del caso, que Gruconsa habría pagado mordidas a una empresa, Dismatec Sport SL, controlada por un socio y amigo de infancia de Rubiales. Se trata de Francisco Javier Martín Alcaide, el exfutbolista apodado Nene. Ambos tiene negocios juntos e intereses inmobiliarios en la República Dominicana. Rocha ha manifestado este viernes que no conoce personalmente a Martín Alcaide.

El pasado año, el dirigente cacereño sustituyó, de forma interina, a Luis Rubiales al frente de la RFEF, después de que éste tuviera que dimitir, suspendido por la FIFA, tras el escándalo desatado por el beso en la boca que dio a la futbolista Jenni Hermoso durante la final del Mundial femenino.

No obstante, la intención de Rocha es la de repetir en el cargo y seguir presidiendo la Federación. De hecho, este jueves presentó más de cien avales. Se preveía que fuera nombrado en abril al ser el único candidato con los apoyos necesarios. Las elecciones están convocadas para el próximo mes de mayo.