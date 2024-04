Gruconsa reclama a la RFEF una deuda de 105.000€ y acusa a Rocha de dañar su reputación

Gruconsa, la constructora que habría pagado supuestas mordidas a cambio de recibir contratos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), acusa al actual presidente de la RFEF de dañar su "reputación empresarial".

Así lo expresa en un burofax, enviado el pasado 8 de abril por la compañía al ente federativo y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En dicha misiva, además, Gruconsa reclama una deuda de 105.625 euros, que, según indica, corresponden a sus "honorarios" por la elaboración de un informe sobre las "deficiencias técnicas" de la sede de la RFEF en Las Rozas (Madrid).

"Se trata, pues, de un encargo debidamente ejecutado y finalizado", expresa la compañía en su carta, en la que anuncia que, desde ahora, ejercerá "todas las acciones judiciales oportunas para el cobro" de lo adeudado.

De esta forma, Gruconsa responde a la decisión tomada por Pedro Rocha de anunciar la ruptura de la RFEF con la constructora, en la que uno de sus directivos es hermano de Pedro González Segura, uno de los hombres de confianza de Luis Rubiales y que también está investigado en esta causa judicial.

En el burofax, la empresa señala que "no existe relación mercantil, ni de ninguna otra naturaleza, entre Gruconsa y la RFEF susceptible de ser rescindida en la actualidad". "No se puede rescindir aquello que no existe", advierte el documento.

Gruconsa, que no está investigada en el llamado caso Rubiales, habría pagado, según la tesis de la Guardia Civil, supuestas comisiones ilegales como "contraprestación" por recibir ciertos contratos adjudicados por la Federación.

Pero, tal y como desveló EL ESPAÑOL, los vínculos de la compañía con la RFEF superaron al rubialismo. Ya con Rocha a la cabeza, el ente federativo aprobó el pasado enero dos contratos concedidos a Gruconsa para ejecutar obras por valor de 400.000 euros.

Estos trabajos eran, en efecto, para cambiar el sistema y las puertas contra incendios de la Ciudad de Las Rozas, como así lo recuerda la compañía en el burofax. Y Dismatec Sport, empresa controlada un socio y amigo de Rubiales y de la que éste "se habría beneficiado", según la Guardia Civil, facturó a la constructora el 20% de ese importe.

Según consta en el sumario del caso y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la RFEF realizó un pago de 142.585 euros a Gruconsa el 29 de enero de 2024, hace escasos dos meses. Unos días más tarde, el 5 de febrero, la constructora emitió una transferencia a Dismatec Sport por 48.400 euros (40.000 euros más el 21% de IVA).