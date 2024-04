Los 10 vídeos que ponen en duda que la narcolancha de 'El Cabra' arrollase a los guardias civiles en Barbate

Una grabación de 35 segundos, entre un total de 10 vídeos, y una prueba pericial podrían dar un vuelco al caso de la trágica muerte de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo, asesinados el pasado 9 de febrero en el puerto de Barbate (Cádiz) cuando una narcolancha pasó por encima de la zódiac en la que navegaban. Lo que no queda claro es quién estaba abordo de la embarcación.

Estas pruebas aportadas por algunos de los acusados podrían refrendar lo que declararon ante el juez hace unas semanas: que estaban en el lugar de los hechos cuando se produjo la tragedia, pero que ni Kiko El Cabra ni el resto de personas detenidas al día siguiente fueron quienes embistieron, arrollaron y mataron a los agentes del Instituto Armado aquella noche a las puertas del Carnaval.

La abogada defensora de uno de los detenidos remitió a principios de este mes al Juzgado de Instrucción Nº1 de Barbate una prueba pericial videográfica junto a 10 grabaciones. Entre ellas, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, aportaba un vídeo de 35 segundos grabado desde la embarcación en la que se encontraba su defendido.

"Desde el inicio del vídeo", señala el escrito, "se aprecia que la embarcación desde la que se está grabando se encuentra detenida". Mientras tanto, la zódiac en la que se tuvieron que subir los agentes del Instituto Armado aquella noche, tal y como se observa en la grabación, "está siendo hostigada por parte de otra embarcación de gran tamaño".

Además, prosigue la narración, "se puede ubicar la embarcación en la que se encuentra mi defendido grabando el vídeo respecto al lugar donde se encuentra la zódiac".

Según se apunta en el escrito, la lancha de Kiko El Cabra, que contaba con dos antenas —así se evidencia en la grabación—, se encontraba "a la salida del puerto" en el momento en que los agentes estaban siendo hostigados y acosados por las otras semirrígidas que se refugiaban del temporal en el puerto gaditano.

En los vídeos se puede observar cómo son varios de los detenidos los que registran los hechos con sus teléfonos móviles desde la goma. Ante la peligrosidad de las maniobras efectuadas por los pilotos de las otras lanchas, "se escucha e identifica la voz de Mustafa Chrayah [uno de los detenidos] alertando al investigado Francisco Javier Martín Pérez [Kiko El Cabra], donde se escucha "Kiko, cuida, (ininteligible), cuídate".

Esto sucede mientras la Guardia Civil estaba siendo atacada. La actitud de Chrayah y el resto de tripulantes "es calmada y denota perplejidad de lo que están observando, de ahí que lo esté grabando".

Narcolanchas diferentes

Cuando Kiko El Cabra y el resto de la dotación fueron arrestados, la Guardia Civil incautó una narcolancha con dos antenas. Era en la que ellos se encontraban la noche anterior en el puerto de Barbate.

Con la entrega de esta nueva grabación, los detenidos han aportado a la causa un informe pericial al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Con todo ello, pretenden alegar que la lancha que embistió no era la suya, sino otra con una sola antena que también se guarecía aquella noche en el puerto de Barbate del temporal.

En el informe pericial se analizan 10 vídeos, algunos de ellos publicados el día de los hechos por los medios de comunicación, y otros aportados por los propios detenidos al grabarlos desde la embarcación en la que se encontraban.

Análisis pericial de las grabaciones de la noche de los hechos. EL ESPAÑOL

En el análisis de la colisión, el perito señala que en uno se ve "una de las embarcaciones que embiste previamente a la colisión, donde podemos observar que dispone de una sola antena y uno de los tripulantes va vestido con algo rojo/naranja".

En otro de los vídeos, el perito de parte señala: "Justo en el momento de la colisión podemos ver como uno de los ocupantes de la embarcación viste con una vestimenta roja/naranja".

Otro de ellos está supuestamente grabado desde la narcolancha de Kiko El Cabra. "Podemos ver cómo desde la embarcación de 4 motores y 2 antenas [la de Kiko] se aprecia cómo la embarcación de cuatro motores y una antena [la que supuestamente embistió] está dando vueltas alrededor de la embarcación de la Guardia Civil". En el vídeo grabado por los detenidos se aprecia cómo en esa embarcación había, efectivamente, alguien vestido de naranja.

Estas nuevas pruebas e informes han hecho que la defensa concluya "sin ningún género de duda que la embarcación desde la que se está realizando el vídeo es la embarcación en la que se encontraban los ahora detenidos".

Siguen en prisión

El escrito, el vídeo y la pericial fueron aportados al procedimiento el pasado 5 de abril. Ese mismo día, los abogados defensores de los detenidos solicitaron su puesta en libertad provisional. En varias resoluciones publicadas por EL ESPAÑOL la Audiencia Provincial de Cádiz ratificaba la permanencia en la cárcel de todos los detenidos y desestimaba las alegaciones de los letrados.

Rechazaba de forma tajante sus tesis de que se podía haber producido maltrato a los detenidos por parte de los investigadores o que existiese algún complot político para que fuesen arrestados. Es más, los jueces señalaban que, una vez analizadas las grabaciones del hecho, "ni se discute" que los encarcelados estaban en la narcolancha con cuatro motores que navegaba en el lugar donde fueron arrollados los dos agentes.

La audiencia gaditana señalaba, además, que uno de los encarcelados estaba perfectamente identificado gracias al "chaquetón rojo" que llevaba puesto, que no sólo se ve en las imágenes que circularon en las redes sociales tras el suceso, sino que, además, hay testigos que ratifican que la persona en cuestión vestía esa prenda el día de autos.

Fragmento del informe pericial aportado al caso de Barbate. A la izquierda, uno de los vídeos analizados de las embestidas de aquella noche, señalando a la narcolancha de una sola antena que supuestamente perpetró los hechos. A la derecha, una grabación desde la narcolancha de El Cabra en la que se aprecia que la embarcación tiene dos antenas. EL ESPAÑOL

Sin embargo, a la luz de estas evidencias ahora reveladas, esa prenda la llevaba alguien que viajaba en otra embarcación diferente.

Otro aspecto que no se señala en ninguna de las periciales o imágenes aportadas por los abogados de los detenidos, explican a EL ESPAÑOL fuentes próximas a la investigación, es la hora exacta a la que realizaron las grabaciones con las que tratan de exculparse.

Los guardias fueron sometidos a una constante persecución durante muchos minutos en la entrada marítima a la localidad de Barbate. Por eso, un vídeo de 35 segundos a apenas 200 metros de una de las maniobras de acoso de los pilotos de las lanchas, a juicio de la Benemérita, no probaría su inocencia.

Ese detalle tampoco se ha cotejado todavía con el instante exacto y la hora a la que se produjo el impacto de la semirrígida contra la zódiac de la Guardia Civil para saber en qué lugar estaban los arrestados cuando se produjo la embestida. Por el momento, el juzgado ha encargado ya una prueba pericial que analice la señal GPS de la lancha de Kiko El Cabra para reforzar la tesis de que fue él quien arrolló y mató a los guardias civiles.

Lo que sí está constatado es una pericial de Criminalística de la Guardia Civil en la que se acredita que las marcas halladas en la semirrígida de El Cabra coincidirían con los restos de fibra de vidrio retirados de la malograda neumática del Instituto Armado.

Hace unas semanas los acusados se refrendaron en su inocencia. El abogado de uno de ellos, después de que prestasen declaración, pidiendo aportar los vídeos exculpatorios señaló: "Es una cuestión objetiva no es una cuestión valorable, no es una cuestión opinable, no es algo que depende de cómo se vea. No, las personas no pueden estar en dos sitios a la vez".