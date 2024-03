Confirmada la imputación del ex nº2 de Interior por las presiones al abogado de Bárcenas en 2013

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez Manuel García-Castellón de citar como investigado al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en la causa sobre las presiones a Javier Gómez de Liaño cuando éste era abogado de Luis Bárcenas.

Así figura en un auto, fechado este mismo viernes y firmado por los magistrados de la Sección Tercera Javier Vieira, Ana María Rubio y Pedro Vázquez.

En esta pieza (la número 36 del llamado caso Villarejo), García-Castellón investiga las supuestas presiones que recibió Liaño, desde el Partido Popular y su entorno, cuando defendía en el caso Gürtel al quien, hasta entonces, era tesorero del PP.

Y el juez citó como investigado a Martínez, ya que en las agendas de José Manuel Villarejo aparece el apodo Chisco junto a una anotación refereida a la Operación Kalashov, que toma su nombre del de un mafioso ruso-georgiano que también era cliente de Liaño y al que el excomisario habría tratado de usar para presionar al letrado y evitar así que Luis Bárcenas tirase de la manta y perjudicase al partido.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la defensa de Francisco Martínez interpuso un recurso contra su citación como investigado. En él, criticaba que García-Castellón le imputase con base en "garabatos" de Villarejo. "¿De qué debe responder el señor Martínez? ¿De lo que escribe otro?", se preguntaba su abogado en dicho escrito.

[Fiscalía revela que la 'Kitchen' espió al abogado de Bárcenas en un bloque al que iba Aznar y políticos]

Finalmente, interrogado por el juez, el exsecretario de Estado negó ser el Chisco al que aluden las agendas. "No me llaman así. Nadie...", manifestó. Y, además, se desvinculó de cualquier espionaje contra Gómez de Liaño. No obstante, por decisión de la Sala de lo Penal, el tribunal encargado de revisar las decisiones del magistrado instructor, Martínez seguirá como investigado. Al menos, de momento.

"Acordada su declaración como investigado, ello le permitirá realizar ante el Juzgado las alegaciones que ahora introduce por vía de recurso al tribunal sólo encargado de revisar las resoluciones del instructor", señala la Sala, que le recomienda que plantee ante el juez García-Castellón su tesis sobre "la eventual ausencia de indicios en su contra" o la prescripción de los delitos que se le atribuyen.

Villarejo, en la Audiencia Nacional. Europa Press

Javier Gómez de Liaño

Fue Javier Gómez de Liaño —abogado de Luis Bárcenas en 2013, al inicio del caso Gürtel— quien solicitó a García-Castellón que Martínez y otras personas fueran citados a declarar. Aunque no especificó si debían ser interrogados como investigados o como testigos. Por ejemplo, Villarejo, en esta pieza de la macrocausa a la que da nombre, lo hizo bajo esta última fórmula. En otras ramas del caso, el excomisario sí está imputado. La exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también tuvo que declarar como testigo por estos hechos.

La tesis defendida por Gómez de Liaño es que "gente del entorno del PP" le espió y presionó para que el extesorero del partido no perjudicase a la formación política, una vez estalló el escándalo de la Gürtel.

Javier Gómez de Liaño, en una imagen de archivo. Efe

Para ello, presuntamente, habrían tratado de chantajear a Gómez de Liaño con unos supuestos pagos a su favor, efectuados desde Suiza, por Kalashov, un mafioso rusogeorgiano al que también defendió el letrado y antiguo juez, quien siempre ha negado cualquier irregularidad durante su labor como abogado.

En efecto, en las agendas de Villarejo aparece el nombre de un tal "Chisco", que sería el apodo de Francisco Martínez, junto a la anotación "Operación Kalashov". Es por ello que García-Castellón consideró "pertinente" interrogar al exsecretario de Estado sobre este asunto. La Fiscalía Anticorrupción lo apoyó. Por ello, también se opuso al recurso de Martínez.

"Encargo" del entorno del PP

¿Qué hechos se investigan? "Un supuesto encargo por personas vinculadas al Partido Popular de servicios dirigidos a la obtención de informaciones relativas a Luis Bárcenas, imputado [entonces] en un procedimiento penal [el caso Gürtel] y a su abogado defensor en ese procedimiento, el señor Gómez de Liaño, que pudieran ser utilizadas para presionar a ambos y evitar que pudiesen difundirse datos comprometedores para ese partido". Así lo resumió la Sala de lo Penal en el auto en el que corregía la negativa de García-Castellón a citar a declarar a Cospedal y Villarejo. La misma Sala de lo Penal que avala ahora que Martínez siga imputado.

Cuando Gómez de Liaño declaró en la Audiencia Nacional como perjudicado en esta causa, apuntó al "entorno del PP" como autor de las presiones que aseguró haber sufrido para evitar que el extesorero tirase de la manta y perjudicase así al que hasta entonces había sido su partido.