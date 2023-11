Los indultos a terroristas de Terra Lliure que echa en cara Sánchez al PP los autorizó Felipe González

"Siento comunicarles, señorías del PP y de VOX, que gobiernos del Partido Popular indultaron a miembros de Terra Lliure sentenciados por terrorismo durante una investidura. Qué escándalo, señor Feijóo, qué escándalo", ha dicho esta mañana el candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso de investidura.

Lo ha manifestado para defender la amnistía a los encausados del 'procés' y para pedir al PP "una mínima responsabilidad", "cordura y coherencia". "Y subrayo coherencia", ha enfatizado.

Pero, incluso obviando las enormes diferencias de naturaleza y efectos entre una amnistía (no contemplada por la Constitución) y el indulto (previsto en la Constitución), Sánchez ha incurrido tanto en medias verdades como en un dato erróneo.

Sánchez recuerda que "gobiernos del Partido Popular indultaron a miembros de Terra Lliure"

Aznar indultó el 28 de julio de 1996 -en uno de los primeros Consejos de Ministros que presidió- a 16 terroristas de la organización Terra Lliure, todos los cuales se encontraban en libertad por la concesión de la suspensión de la pena por parte del tribunal que les había condenado el 10 de julio de 1995, la Sección Penal Tercera de la Audiencia Nacional.

Sánchez ha omitido dos hechos relevantes. El primero es que los indultos fueron propuestos por la propia Audiencia Nacional, que valoró que "la banda armada Terra Lliure ha quedado disuelta y desarticulada desde ya un importante período de tiempo" y que los terroristas que fueron juzgados "produjeron solamente daños materiales, nunca lesiones ni daños corporales", según consta en la sentencia.

Parte de la sentencia en la que la Audiencia Nacional argumenta la propuesta de indulto para los terroristas de Terra Lliure./ E.E.

En el caso del 'procés', sin embargo, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se opusieron tajantemente a los indultos a los líderes políticos y sociales que fueron juzgados, mientas que otros procesados como Carles Puigdemont ni siquiera se sentarán en el banquillo gracias a la amnistía.

El segundo dato ocultado por Pedro Sánchez está en las propias referencias de los Consejos de Ministros.

El 8 de marzo de 1996 -en una de las últimas reuniones del gabinete presidido por Felipe González, que había perdido las elecciones generales celebradas cinco días antes- el portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, informó de la concesión de indultos a los 18 terroristas de Terra Lliure condenados por la Audiencia Nacional.

Uno de los indultos de un terrorista de Terra Lliure acordado por el Gobierno socialista de González./ E.E.

No obstante, solo dos -Josep Musté y Joan Antoni Rocamora, los únicos que permanecían en prisión- se beneficiaron de la medida de gracia. Los otros 16 no fueron indultados de manera efectiva porque, según se supo después, los expedientes iniciados por el ministro socialista de Justicia, Juan Alberto Belloch, no habían terminado de tramitarse.

Esos indultos fueron aprobados cuando el Gobierno de González estaba en funciones. El Gobierno de Aznar asumió esas medidas de gracia, que habían sido pedidas tanto por el Parlamento catalán como por el Govern, entonces presidido por Jordi Pujol.

Pedro Sánchez ha dado, por lo demás, un dato erróneo: el Gobierno de Aznar no dio esos indultos "durante la investidura". No hubiera podido hacerlo, ya que no era aún presidente del Gobierno.

