Jueces y fiscales exigen al Gobierno que cumpla el acuerdo retributivo firmado en mayo

Por segunda vez en los últimos dos meses, las asociaciones de jueces y fiscales que firmaron con los Ministerios de Hacienda y Justicia un aumento retributivo -a cambio del cual desconvocaron una huelga- han vuelto a reclamar el cumplimiento de lo pactado.

"La incierta situación política actual no debe servir de excusa para incumplir el acuerdo", afirman las asociaciones, que avisan de nuevo de que "en caso contrario, nos veremos obligados a adoptar medidas".

Las asociaciones Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesionales e Independiente de Fiscales firmaron el pasado 23 de mayo un acuerdo con el Gobierno en el marco de la mesa de retribuciones de las carreras judicial y fiscal.

[Jueces y fiscales denuncian que Sánchez no cumple el pacto retributivo y avisan de "medidas de presión"]

Por considerarlo insuficiente, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura se desmarcó del acuerdo, al que el Gobierno aún no ha dado cumplimiento.

El acuerdo suscrito prevé una subida media de 447 euros mensuales brutos a jueces y fiscales en varias fases: en octubre el 40% de su cantidad con carácter retroactivo al 1 de enero de este año; otro 40% tendrá efectos económicos el 1 de enero de 2024 y el 20% restante el 1 de julio de 2024.

Al igual que ya hicieron el pasado 14 de julio, las organizaciones firmantes han vuelto a denunciar el incumplimiento de lo firmado por parte del Gobierno.

"A día de hoy, los grupos de trabajo [previstos en el acuerdo para aumentos de plazas de jueces y fiscales y otras mejoras retributivas] no se han constituido ni se ha fijado un calendario de reuniones para, como se acordó, abordar todas aquellas cuestiones relacionadas con las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial y fiscal", señalan.

Esos grupos deberían haber ido constituidos antes del pasado 23 de agosto, sin que el Ministerio de Justicia los haya convocado.

"Tampoco se han dado los pasos obligados para hacer efectivo el señalado incremento retributivo dentro de unas semanas", añaden.

Para las asociaciones, "la incierta situación política actual no debe servir de excusa para incumplir el acuerdo adoptado, cuanto más que, según se nos informa, las asignaciones presupuestarias ya están preparadas y, si no se ejecutan antes de terminar el año, se perderán, con el consiguiente perjuicio para todos. El desarrollo meramente formal del pacto retributivo no puede quedar a expensas de consideraciones políticas ajenas a su objeto".

Las asociaciones apelan a la "responsabilidad política" del Gobierno y exigen que, "igual que nosotros cumplimos en su día desconvocado la huelga anunciada por la mayoría de las asociaciones firmantes, se den los pasos necesarios para que, a su vez, el Ejecutivo cumpla con su parte, y ello a la mayor brevedad posible".

"En caso contrario, nos veremos obligados a adoptar las medidas tendentes a lograr la efectividad de lo pactado en defensa de nuestros derechos", añaden, sin precisar cuáles serían esas medidas.

Sigue los temas que te interesan