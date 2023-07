Fiscalía pide bajar la pena por "excesos periodísticos" a una reportera y evitar más condenas de cárcel

La Fiscalía Provincial de Huelva ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia de la Audiencia onubense para rebajarle de dos años de prisión a nueve meses la pena a una periodista condenada por revelación de secretos.

Según el fallo, la redactora publicó en un periódico varios artículos con datos "innecesarios" extraídos del sumario del asesinato de Laura Luelmo, motivo por el que sus padres la denunciaron.

El Ministerio Fiscal cree que de mantenerse esa pena a la redactora puede abrir la posibilidad de "graves y numerosas condenas privativas de libertad por excesos periodísticos".

[Cárcel para una periodista por publicar datos "innecesarios" del sumario del 'caso Laura Luelmo']

Según han informado a EL ESPAÑOL fuentes judiciales, durante el juicio no se cuestionó la libertad de prensa, sino aquellos detalles que entendían que no aportaban información relevante y que han causado un gran sufrimiento a la familia.

También consideran desde la Fiscalía que estos casos deben ser resueltos al margen del derecho penal, aplicándose la jurisdicción civil y la ley de protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

Laura Luelmo es la joven profesora desaparecida y fallecida en El Campillo (Huelva) en diciembre de 2018. Fue secuestrada, violada y posteriormente asesinada por Bernardo Montoya, condenado por ello en 2021 a prisión permanente revisable.

Aunque en su momento la Fiscalía solicitó dos años de prisión para esta periodista y un compañero del periódico -este finalmente fue absuelto-, pidió en el juicio la eximente incompleta de "ejercicio de la profesión periodística". No obstante, los jueces no la estimaron al considerar que "no justificó el más mínimo elemento" que diera razones para atenderla.

A esta circunstancia se agarra de nuevo la Fiscalía para que la pena a la redactora se rebaje a nueve meses, así como su inhabilitación durante este tiempo y no por dos años. Ella ya no se dedica a la profesión, la abandonó cuando empezó todo el proceso.

En concreto, el fiscal solicita al alto tribunal andaluz que se revoque la sentencia y la condene por el artículo 197. 2.3.4 b) y 5 y 6 del Código Penal concurriendo la eximente incompleta de actuar en el ejercicio de la profesión periodística en relación con el derecho a la información.

También pide una reducción a la mitad de la multa interpuesta de de más de 3.200. Sí mantiene en las mismas cantidades la indemnización a los padres de la víctima en 15.000 euros cada uno, una responsabilidad civil de la que se haría cargo el periódico.

Se cuestiona el interés informativo

Varias organizaciones de periodistas han cargado duramente contra este fallo judicial al considerar que "amordaza" a la prensa y cercena la libertad de información, consagrada por la Constitución Española. También desde la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) han mostrado su disconformidad y preocupación.

La propia sentencia reconoce que las informaciones publicadas están basadas en datos ciertos que se incluían en el sumario, pero considera que la publicación de algunos de ellos "excede la relevancia pública y el interés general". En el fallo llama la atención que sean los propios jueces los que deciden si eran relevantes o no para la opinión pública.

Por su parte, la periodista afectada está preparando también su recurso al TSJA. Ella prefiere seguir en el anonimato pero, según fuentes cercanas, tiene la conciencia tranquila. "Sólo hizo su trabajo".

El caso Laura Luelmo fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación de toda España; sobre todo, por los andaluces. Fueron sus padres, que se han mantenido en el anonimato durante todo el proceso, los que denunciaron a la periodista, a sus jefes y a la editora del periódico.

Al ser la primera redactora en acceder al sumario, sus noticias fueron recogidas por otros medios de comunicación, los cuales ampliaron las informaciones. Sin embargo, la demanda de la familia de Luelmo, originaria de Zamora, solo se dirigió contra el citado periódico.

[Prisión permanente revisable para Bernardo Montoya por la violación y asesinato de Laura Luelmo]

Según consta en la resolución, la reportera publicó en su medio varios artículos sobre esta investigación judicial, que fueron publicados tanto online como en formato impreso. "De un modo no determinado", consiguió el sumario de la causa, que estaba por entonces secreto, y "dio a conocer" ciertos detalles de la causa "con acotaciones literales".

Entre otras cuestiones, reveló la declaración de Montoya ante la Unidad de Homicidios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La confesión del detenido fue variando con el paso de los días, hasta el punto de que, ya ante el juez, se desdijo en algunos aspectos.

La periodista también publicó el contenido de un informe toxicológico que se realizó al cadáver de la profesora, datos sobre las lesiones que este presentaba y las últimas imágenes de la joven con vida.

A juicio de la sala, esta información "carece, en absoluto, de interés informativo", pues realiza una descripción de la última compra que efectuó Laura Luelmo en un supermercado antes de ser asesinada. "Lo que capta su atención en las estanterías, los productos que coge, el pago en caja e incluso un bostezo de la joven", relata la sentencia.

El tribunal de la Audiencia de Huelva considera que determinados detalles incluidos en estos artículos eran "manifiestamente innecesarios e irrelevantes para el interés público de la información", subrayan los magistrados Carmen Orland Escámez (ponente), Luis García Valdecasas y Florentino Gregorio Ruiz.

El juicio, a puerta cerrada

Precisamente este último magistrado decidió en el arranque de la vista judicial, tras escuchar a las partes, realizar el juicio a puerta cerrada y sin la señal televisiva que se había preparado para la cobertura periodística del juicio.

[El juicio por el crimen de Laura Luelmo se desarrollará a puerta cerrada]

En aquel momento la Asociación de la Prensa de Huelva consideró un grave error este "apagón informativo" en un caso de interés social, al igual que esta sentencia que condena a la redactora por revelación de secretos.

Por ello, la asociación está organizando una concentración en la puerta de los juzgados a modo de repulsa, cuya fecha se decidirá en los próximos días.

