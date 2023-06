Tirón de orejas al juez de 'Púnica' por su "error": planteó juzgar a Granados aunque ni fue imputado

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado un tirón de orejas al juez instructor del caso Púnica. El pasado 12 de abril, por la pieza número 5 de esta causa el magistrado Manuel García-Castellón envió al banquillo a Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro (Madrid) y exsecretario general del PP regional.

Sucede que Granados no fue investigado en esta pieza. Sí lo está en las piezas 4, 8, 10, 11 ó 12. Pero no en aquélla. Es por ello que el expolítico interpuso un recurso de apelación y la Sala de lo Penal, en sintonía con la Fiscalía, le da ahora la razón.

En un auto fechado este jueves, la Sección Cuarta reprocha al juez esta cuestión, que "no es baladí", ya que no es la primera vez que sucede algo parecido. "Este tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en otro supuesto similar en que a la investigada se le incluyó en el auto de transformación en procedimiento abreviado recaído en una pieza separada en la que no se hallaba investigada, sin perjuicio de lo que en la procedente se acordase por el magistrado instructor", advierten los jueces Ángela Murillo, Teresa Palacios y Fermín Echarri.

Aunque no la mencionan explícitamente, se trataría del caso de Lucía Figar. La exconsejera de Educación madrileña también fue investigada en el caso Púnica.

En marzo, García-Castellón le archivó la causa. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción recurrió esta decisión ante la Sala de lo Penal, que le dio la razón al Ministerio Público y ordenó volver a imputar a la exconsejera madrileña. El motivo fue que el magistrado optó por el sobreseimiento de Figar en la pieza 9, pese a que ésta figuraba como investigada en la número 10.

Por todo ello, la Sala de lo Penal da la razón a Granados. El expolítico señalaba en su recurso que los hechos que se han investigado en la pieza separada número 5 se produjeron entre 2010 y 2014. Es decir, después de que hubiera abandonado la Alcaldía de Valdemoro e, incluso, en algunos casos, cuando ya había dejado la política. Y añadía que no se le había interrogado en ningún momento de la instrucción por los hechos de dicha pieza separada.

La Fiscalía Anticorrupción apoyó su petición. En un informe, el fiscal concluyó que la confusión se debió al "error" de haberle dado traslado al expolítico de las piezas 4, 8, 10, 11 y 12, en las que sí figura como investigado y "es partícipe nuclear en los hechos de corrupción allí investigados". Ahora bien, no fue investigado en la número 5.

"Ante la situación procesal expuesta por el Ministerio Fiscal y en consonancia con la primera de las quejas del recurso [de Granados], sin perjuicio de lo que en las piezas separadas reseñadas por el Ministerio Público se termine diciendo en relación al ahora recurrente, parece nítido que la inclusión en el auto combatido por el señor Granados no ha sido correcta a tenor de las explicaciones del recurso, abonadas por la Fiscalía", finaliza el tribunal.

