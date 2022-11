El juez de la segunda estafa de Madrid pide a Londres que localice al vendedor y cita a testigos

El juez del caso Sinclair & Wilde, que investiga la supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en la venta de 500.000 mascarillas, ha solicitado a las autoridades de Reino Unido que localicen al empresario francoisraelí que suministró este material al consistorio en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de la Covid-19.

Así consta en un auto, fechado el pasado martes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En dicha resolución, el magistrado pide información sobre Philippe Solomon, quien figura como intermediario de la empresa Sinclair & Wilde, una consultora con sede en Nueva York. Y le cita para el próximo 26 de mayo.

Por el medio millón de mascarillas, el Ayuntamiento de la capital aceptó pagar 2.500.000 euros. No obstante, tan sólo pagó la mitad y no realizó el segundo abono al sospechar que podría tratarse de una estafa. El pago se hizo a una cuenta del Bank Of America.

Tal y como recuerda el juez, las mascarillas recibidas "no reunirían los requisitos técnicos de la normativa española, ni europea", por lo que resultaron inservibles para dotar con ellas al personal de los Servicios de Emergencia del Ayuntamiento de Madrid.

Junto a ellas, la empresa suministradora aportó documentación sobre la marca EKO, con la que aparecían serigrafiados los cubrebocas. "Si bien no hay dirección empresarial, ni símbolo que identifique al fabricante, y las búsquedas en internet no aparece dicha marca vinculada a ninguna compañía", reza el auto.

El marcado CE, necesario para la comercialización de ciertos productos en la Unión Europea, y el código de dígitos que lo acompaña, tampoco identifica a un organismo válido para expedir estos certificados. Las instrucciones de uso también eran deficientes. Una vez detectadas estas irregularidades, el Ayuntamiento trató, sin éxito, ponerse en contacto con Sinclair & Wilde.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, Philippe Solomon aportó un certificado de maquinaria ferroviaria y otro de cosméticos para tratar de avalar ante el consistorio la calidad de los cubrebocas.

Además, tal y como consta en un correo electrónico publicado por este periódico y fechado el 4 de agosto de 2020, la funcionaria Elena Collado, responsable de las compras de material sanitario en el Ayuntamiento de Madrid, exigió documentación sobre las mascarillas a Solomon.

"Llevamos varios días esperando, tal y como estaba comprometido, el certificado de conformidad de las FFP2. Al efecto, te he enviado varios mensajes que no has contestado", le reprochó Collado en un e-mail.

"Es por ello que, de no recibir la documentación adecuada a la mayor urgencia posible, debemos acordar la devolución del producto y del dinero. Espero acuse de recibo de esta comunicación para continuar el procedimiento más adecuado", indicó la funcionaria.

Testigos

Asimismo, el juez, en otro auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ha citado como testigo a Mario Tabasco, el jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Madrid Salud.

Curiosamente, Tabasco también fue llamado para testificar en la otra estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid que se investiga judicialmente, el llamado caso Mascarillas, en el que están imputados los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño.

En este caso, el funcionario deberá acudir ante el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid el próximo 2 de diciembre.

