El Pequeño Nicolás alegará que sufre un trastorno en su juicio por simular ser un cargo del Gobierno

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, apodado El Pequeño Nicolás, declarará este miércoles ante la juez que padece "un trastorno de la personalidad", reconocido ya en una sentencia previa. Aludir a este hecho será parte de su defensa durante la segunda sesión de su juicio por, presuntamente, haberse hecho pasar por un cargo del Gobierno para estafar a un empresario.

Este martes, en la primera vista, han sido interrogados como testigos varios policías que participaron, en octubre de 2014, en las labores de vigilancia y seguimiento contra Gómez Iglesias.

En este juicio —el cuarto que se celebra en contra de El Pequeño Nicolás— está acusado de haberse hecho pasar por un miembro del Gobierno y por agente del CNI para tratar de estafar a un empresario y apoderarse del dinero de sus cuentas y de las de su mujer.

La Fiscalía solicita para él seis años de prisión por los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y estafa. Según recoge el escrito del fiscal, El Pequeño Nicolás, simulando esta identidad falsa, trató de recibir una comisión por intermediar en la venta de un terreno propiedad del empresario Francisco Javier Martínez de la Hidalga. La finca estaba situada en Toledo y recibe el nombre de La Alamedilla.

Asimismo, según sostiene la Fiscalía, Francisco Nicolás, fingiendo ser un alto cargo del Gobierno, también trató de apoderarse del dinero de las cuentas bancarias de Martínez de la Hidalga y de su esposa, que ascendían a más de 500.000 euros. No obstante, el director de la sucursal frenó esta operación. Y los 25.000 euros que el empresario sí le entregó le fueron devueltos.

"Saltarse semáforos"

Uno de los testigos que ha declarado este martes ha sido el jefe del Grupo 9 de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, que ha narrado los operativos de vigilancia efectuados contra El Pequeño Nicolás, al que localizaron usando rotativos policiales, viajando en vehículos de alquiler con chófer que simulaban ser gubernamentales —lo que le permitía "saltarse semáforos"— y acudía a una copistería a imprimir documentos.

Según ha testificado este inspector, la Policía recibió una alerta, enviada desde la Presidencia del Gobierno a la Secretaría de Estado de Interior y a Dirección Adjunta Operativa (DAO) de Cuerpo. Es entonces cuando se le encarga a la UAI investigar estos hechos.

Finalmente, Francisco Nicolás fue detenido el 14 de octubre de 2014, después de haber entregado unos documentos, supuestamente falsificados, a De la Hidalga. A su vez, en aquella copistería, los agentes requisaron papeles que habría impreso el acusado, con logotipos de instituciones oficiales.

Este martes, a pesar de estar citados como testigos, no han acudido a declarar Martínez de la Hidalga, su mujer y un chófer de los que usó Francisco Nicolás. Este miércoles, continuará el juicio. Fuentes jurídicas señalan a EL ESPAÑOL que, de seguir sin aparecer, el tribunal deberá consultar a las partes y tomar una decisión sobre la continuidad de la vista.

Estafa

Tal y como recuerda la Fiscalía en su escrito, Francisco Nicolás, que nunca ha ostentado cargo público alguno, "se hizo pasar por miembro del equipo de trabajo de la vicepresidenta del Gobierno de España [Soraya Sáenz de Santamaría] y agente del CNI, de tal forma que mantuvo varias reuniones con Francisco Javier Martínez de la Hidalga", en las que le persuadió del supuesto interés del Gobierno de España en ayudarle a vender la finca a algún comprador extranjero.

Incluso, siempre según el relato del fiscal, Nicolás llegó a mencionar como posible comprador a una autoridad de Guinea Ecuatorial. Por ello, pidió 300.000 euros al empresario, en concepto de intermediación en la venta de La Alamedilla. No obstante, no llegó a cobrarlos.

Asimismo, el Ministerio Público relata en su escrito que el acusado también "tuvo conocimiento de que en la delegación de la Agencia Tributaria de Málaga se había dictado una propuesta de liquidación de 5.050.916,38 euros contra Francisco Javier Martínez de la Hidalga y su sociedad Petraxarquia".

Haciéndole creer que actuaba en nombre del Gobierno, "el acusado contrató el alquiler de vehículos de alta gama de color negro y con conductor, se hizo con un lanzadestellos tipo policial para colocarlo en los citados vehículos y elaboró varios documentos oficiales de Presidencia del Gobierno de España, Casa Real, CNI, etc.", prosigue el escrito del fiscal.

"En estos documentos utilizó los escudos de España y de la Casa Real de S. M. El Rey, y otros logotipos y anagramas propios de los documentos oficiales, todos ellos obtenidos de documentos que encontró en Internet", añade el Ministerio Público.

El banco

No obstante, el director de la sucursal bancaria a la que acudieron Nicolás y Martínez de la Hidalga frenó esta operación.

Según ha declarado, el empresario le solicitó "llevarse todo el dinero en efectivo" y El Pequeño Nicolás se ofreció a abrir una cuenta a la que mover los fondos. Al ver el DNI del hoy acusado, el director de la sucursal se sorprendió de su corta edad, de que no pudiese presentar una nómina laboral para abrir la cuenta.

Gómez Iglesias, además, le habría manifestado que era agente del CNI, además de estudiante universitario. Durante la charla, este último mencionó varias veces a "una tal Soraya", que podría ser la entonces vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría. Y portaba un dossier con un logotipo gubernamental, que el director de la sucursal trató de ojear y Martínez de la Hidalga se lo impidió.

"Creo recordar que De la Hidalga me dijo que [Nicolás] trabajaba para el Gobierno. [Nicolás] me dijo que era ayudante del no sé qué del no sé qué del Ministerio de Presidencia", ha asegurado el responsable de la oficina bancaria.

25.000 euros

Finalmente, ambos clientes pudieron retirar únicamente 25.000 euros, que Martínez de la Hidalga entregó a Nicolás. Éste, no obstante, acabó devolviéndoselos más adelante.

Al inicio de la vista de este martes, el abogado de Francisco Nicolás, Juan Carlos Navarro, ha solicitado la nulidad de la entrada y registro de la vivienda de Gómez Iglesias y la intervención de sus dispositivos móviles, tildándolos de "prospectivos".

A ello se ha opuesto la acusación popular ejercida por el partido Podemos, la abogada del Estado Rosa María Seoane y la Fiscalía.

Al ser detenido, los agentes incautaron en el domicilio de Francisco Nicolás un dossier de 49 hojas con membrete de Presidencia del Gobierno titulado Comité para la planificación del Plan E-GG y un informe encuadernado de 44 hojas con membrete de Presidencia del Gobierno titulado Informe planificación 31 de julio-Informe Casa Real-Dirección General de Patrimonio del Estado-Informe del Ministerio del Interior y Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Ambos habrían sido elaborados por él mismo. Los investigadores también hallaron en su poder placas de la Policía Municipal de Madrid o de la Guardia Civil.

Asimismo, el letrado del acusado ha solicitado que Gómez Iglesias declare en último lugar, una vez hayan sido interrogados todos los testigos. La presidenta del tribunal, la juez Ángela Acevedo, ha aceptado esta solicitud, por lo que el acusado será interrogado, previsiblemente, este miércoles.

Al finalizar la vista, Francisco Nicolás ha asegurado que ha dormido "mal", a la espera de este juicio, que llega ocho años después del inicio de la instrucción. "Tener un procedimiento penal nunca es positivo", ha añadido.

