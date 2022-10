El PSOE de Sevilla rectifica a Ferraz e invita a Guerra al acto de Felipe González: "Fue protagonista"

El PSOE andaluz quiere desactivar la polémica suscitada tras conocerse que el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra no estaba invitado al acto que se celebrará este fin de semana en Sevilla para conmemorar los 40 años de la histórica victoria de Felipe González en las elecciones generales de 1982.

El parlamentario del PSOE andaluz Rafael Márquez ha aclarado que la dirección provincial socialista de Sevilla va a cursar una invitación expresa al también ex vicesecretario general. Todo ello pese a que el partido a nivel nacional no pensaba que estuviera presente en un acto en el que también participa Pedro Sánchez. "Fue uno de los grandes protagonistas".

La polémica surgió el pasado sábado cuando este periódico adelantó que, a menos de una semana del evento, la organización no tenía previsto que Alfonso Guerra, compañero de batallas y mano derecha, participara en el evento. Tampoco que estuviera en el público.

[El PSOE no invita ni a Guerra, ni a Chaves ni a Griñán al gran acto de Felipe González en Sevilla]

Al igual que otros dirigentes históricos como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el caso ERE y retirados desde hace años de la vida política... y de la social.

Desde el propio PSOE andaluz puntualizaron hace unos días que la invitación era abierta, pero que en cualquier caso, ambos expresidentes andaluces no acudirían.

No le causa sorpresa

Sin embargo, este martes ha sido el propio Guerra quien ha confirmado en una entrevista en Canal Sur Radio que no había sido invitado al acto, en el que también participará Pedro Sánchez, y que no le causaba ninguna sorpresa.

[Guerra confirma que el PSOE no le ha invitado al acto de Felipe González: "No me coge por sorpresa"]

Tras ello, en rueda de prensa el parlamentario andaluz ha respondido que el compañero Alfonso Guerra "siempre es bienvenido en cualquier acto del PSOE, y máxime en uno que pretende celebrar una victoria como la del 82 en la que fue uno de los grandes protagonistas".

Márquez justifica esta situación al asegurar que es en estos días cuando se están cursando las invitaciones correspondientes a las personas que compusieron la lista electoral que concurrió a esas elecciones y contribuyeron a la victoria socialista.

Sin embargo, esta respuesta contrasta con la que ha dado la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados. Asegura que ella tampoco ha sido invitada personalmente pero que sí que estará presente porque son "actos abiertos".

En cualquier caso, Guerra ha reconocido que desconoce el motivo por el que no ha sido invitado, pero que no le supone ninguna ofensa. "Las ofensas no dependen del que las haga, sino del que las recibe", ha asegurado.

Sigue los temas que te interesan