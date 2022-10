Absuelto un abogado acusado de propinar un 'maletinazo' a la hija de un testaferro chavista

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha absuelto al abogado acusado de propinar un maletinazo a la hija de un presunto testaferro chavista.

Así consta en la sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que exonera a Leandro (nombre ficticio) del supuesto delito leve de lesiones. La resolución no ha sido recurrida, por lo que ya es firme.

El fiscal también había solicitado la absolución del acusado. Los hechos ocurrieron en torno a las 13.30 h del 20 de diciembre de 2021, a la salida de los Juzgados de la madrileña Plaza de Castilla.

Unos minutos antes, en ellos, se había celebrado un juicio de divorcio, que enfrentaba a Vanessa (nombre ficticio) con su entonces marido. Ella es hija de Rafael Sarriá, señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como el "principal testaferro de Diosdado Cabello", número dos del régimen chavista venezolano.

Según da por probado la sentencia, Vanessa caminaba junto a su letrado por la calle Bravo Murillo, una de las más cercanas a los Juzgados. "En paralelo" —prosigue—, lo hacía Leandro, abogado del marido de la venezolana. Leandro y Vanessa se conocían, ya que, minutos antes, habían estado en la misma sala de los Juzgados.

Según la versión de ella, Leandro avisó a varios de los periodistas que esperaban a la salida de los Juzgados, a fin de indicarles quién de las personas que salía del Juzgado era Rafael Sarriá, que había acudido a la vista del divorcio de su hija. Este presunto testaferro del chavismo —Estados Unidos bloqueó parte de sus propiedades, dados sus vínculos con Cabello— es una figura relevante en Venezuela, pero su rostro era aún desconocido en España.

Y Vanessa, al escuchar cómo Leandro alertaba a los reporteros, procedió a sacarle una fotografía con su móvil. "El denunciado se dirigió a ella diciéndole que dejara de hacerle fotos y, con intención de impedir que continuara, lanzó hacia ella el maletín que portaba, sin que conste debidamente acreditado que tuviera intención de menoscabar la integridad física de la denunciante ni que el citado maletín impactara en las manos de Vanessa", concluye la sentencia.

La resolución indica que existen dos versiones contradictorias. Denunciante y denunciando se han desmentido y los testigos de cada parte ha narrado hechos diferentes. Lo que sí reseña la sentencia es un detalle, que también apuntala la absolución: "En la denuncia [interpuesta por Vanessa] se reflejó que sufrió un fuerte impacto en la mano izquierda y en los informes médicos se reflejan lesiones en la mano derecha".

Aquel parte médico le diagnosticó una "artritis postraumática metacapofángica derecha", que no requirió ningún día de hospitalización y que necesitó una semana de curación. Los médicos recomendaron a Vanessa que, para tratar su "contusión/magulladura", ingiriese ibuprofeno y se aplicase hielo en la mano.

Los vídeos

La sentencia también reconoce que entre Leandro y Vanessa existía un conflicto personal, porque él es el abogado de su exmarido. En su turno de última palabra, Leandro aseguró que esta denuncia buscaba amedrentarle, para que no continuase ejerciendo esta labor.

El letrado sí reconoció que levantó el maletín para "espantar" a Vanessa. Pero dijo que nunca quiso golpearla. Y que nunca llegó a hacerlo. Ella, por contra, se ratificó en su denuncia. Aquel escrito, consultado por este periódico, relataba lo siguiente: "(...) Gritándome: 'A mí no me tomes fotos o te meto' y me golpeó fuertemente con el maletín en mi mano izquierda al esquivar yo el maletín cuando intentaba golpearme en la cara".

Imagen de archivo del acceso y la puerta de salida de los Juzgados de Plaza de Castilla. Europa Press

Tras visionar las imágenes de las cámaras de seguridad, la juez Inmaculada Iglesias concluye que "no se observa en la denunciante [Vanessa] reacción alguna que indique que fue agredida, ya que su actitud es la misma, continúa caminando con normalidad, utilizando el teléfono y sin mostrar gesto alguno de dolor".

Leandro, además, aportó un vídeo grabado por una testigo de los hechos. Un oficio de la Policía Nacional, de agosto de 2022, analizó la grabación y determinó que el abogado "trata de golpear a la mujer" con el maletín, aunque no queda probado que se produjera el impacto.

No obstante, la Policía concluye que, tras el suceso denunciado, "no se aprecia en la mujer muestras de dolor ni queja física, haciendo uso de su teléfono móvil sin ninguna dificultad y manteniendo una actitud normal y calmada, como el resto de los intervinientes". Tampoco se produjo "reacción corporal" alguna a la supuesta agresión.

"No se puede apreciar si, finalmente, llega a producirse el impacto directo, ya que el varón que acompaña a la mujer [su propio abogado] se encuentra situado en medio, impidiendo la visión directa", informó un inspector de la Jefatura Superior de Madrid.

Por todo ello, la sentencia del Juzgado de Instrucción número 19 reconoce que "no existen datos objetivos que permitan dar mayor credibilidad a una versión que a la otra". Entonces, aplica el principio in dubio pro reo, consistente en fallar a favor del acusado en caso de duda.

"No puede afirmarse, sin ningún género de dudas, que las lesiones que se recogen en los informes médicos fueran causadas por el impacto del maletín que le lanzó el denunciado", concluye la juez.

Ahora, según ha podido saber EL ESPAÑOL, Leandro va a denunciar por un presunto delito de falso testimonio al abogado de Vanessa, quien la acompañaba a la salida de los juzgados. Cuando éste fue citado como testigo, aseguró ante la juez que su clienta tuvo que echarse para atrás para esquivar el maletinazo. La sentencia, por contra, lo niega.

