Beatriz Saura aspira a dirigir la Abogacía de Madrid con un programa de "servicio al colegiado"

Beatriz Saura, la única mujer que compite al decanato del Colegio de la Abogacía de Madrid en las elecciones del 20 de diciembre, ha presentado este viernes su candidatura -mayoritariamente femenina- y las líneas maestras de su programa, con el lema La Abogacía que nos une.

"Proponemos un ICAM para todos poniendo el foco en cuatro ejes: la abogacía, la digitalización, el compromiso social con la ciudadanía y, sobre todo, la eficacia en el servicio a los colegiados”, ha indicado Saura, doctora en Derecho, que ha ejercido como secretaria judicial y fiscal de provisión temporal y es especialista en Derecho Penal, responsabilidad de las personas jurídicas y cumplimiento normativo.

Según Saura, los abogados viven desapegados y distantes de su Colegio. "Hay un sentimiento generalizado de que se está en el ICAM porque la colegiación es obligatoria para ejercer, pero mis compañeros me dicen que tienen la sensación de que no es un dinero bien invertido, que no sienten que el Colegio les represente”, afirma.

A ello se unen los problemas "endémicos" de la Administración de Justicia: falta de jueces, carencia de medios del sistema judicial, deficiencias organizativas. "¿Y qué hace el Colegio para dar solución a todos estos problemas…? Poco o muy poco, desgraciadamente", señala.

Para Saura, la digitalización tiene que ser una "exigencia inmediata". "Hay que implementar sistemas electrónicos que faciliten la participación de todos en las decisiones que nos atañen, y en la gestión de los procesos judiciales”, ha dicho.

“Me hace gracia oír a candidatos que se presentan a estas elecciones y que han estado cinco años en la Junta reclamar el voto electrónico. Pero, ¿es que no han tenido tiempo, con una pandemia por medio que ha acelerado la digitalización en todas las organizaciones, de haber impulsado este tipo de tecnologías en el ICAM?”, ha preguntado.

Saura propone "aumentar y mejorar los servicios a todos los colegiados". Habló, en este sentido, de potenciar la formación online, crear "el mejor máster" de acceso a la profesión, establecer mecanismos para ayudar a los recién titulados con financiación a través de “business angels” [inversores privados] para proyectos innovadores y proporcionar a los más veteranos herramientas tecnológicas de fácil utilización.

Y, como es recurrente en todas las elecciones, mejorar las condiciones del turno de oficio. Señaló que los 6.247 letrados inscritos en Madrid el año pasado, que atendieron 277.000 asuntos, cobraron de media 178 euros por asunto, cuando la media en Europa es de 462 euros.

Para Saura, uno de los grandes déficits del Colegio es la comunicación. "Debemos acercarnos a las instituciones y a los ciudadanos. Tenemos que crear canales para contar lo que hacemos a través de los medios y establecer contactos internacionales con otros colegios para compartir conocimiento y experiencias. El ICAM tiene que estar presente en la vida diaria de la sociedad”, indicó.

La candidata ha integrado en su lista a compañeros expertos en distintas especialidades. Integran su equipo Daniel Gómez de Arriba, para el puesto de vicedecano; Purificación Pujol, Miguel Ángel Villanueva, Sylvia Córdoba, Daniel Campos, Beatriz Rúa, David Martínez García, Natalia Jiménez, Juan Pedro del Castillo, Eugenia Ravagnan como diputados; Enrique Aznar, tesorero; Ofelia Tejerina, bibliotecario; y Pilar López Asencio, como secretaria.

