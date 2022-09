Abierta la carrera por la dirección de la Abogacía de Madrid con la renuncia de Alonso a concurrir

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, José María Alonso, no optará a un segundo mandato en las elecciones del próximo 5 de diciembre. Pese admitir que tenía la candidatura "prácticamente hecha", este lunes ha anunciado que no estará en la carrera por la dirección del colegio de abogados más numeroso de España debido a motivos "estrictamente personales y familiares", que no ha especificado con más detalle.

"Con cinco años menos hablaríamos de otra cosa", ha dicho Alonso, de 69 años, en un encuentro con medios de comunicación. El decano ha aludido a la "permanente tensión" y a la "entrega del 80 por ciento de mi tiempo" a una institución de 77.000 abogados "que opinan a, b o z". "Hay que estar sentado ese sillón para saber lo que es. Llega un momento en que te dicen 'no estamos dispuestos a soportar esto'. Quizá lo que has venido abandonando durante 45 años requiere una mayor atención", ha señalado. José María Alonso ha tomado la decisión de renunciar a presentarse a las elecciones tras el verano y no sin cierto "desgarro interno", ha dicho, "porque tengo un sentido de la responsabilidad muy alto y ese sentido me llevaba a seguir trabajando por el Colegio". [El Colegio de Abogados de Madrid habilita un millón de euros para ayudas directas a letrados] Se siente, no obstante, satisfecho con el balance de su gestión. "El programa con el que me presenté se ha cumplido. Unas cosas en fases más avanzadas y otras aún embrionarias, pero todo está en marcha", ha asegurado. Los exministros de Justicia López Aguilar, Gallardón, Catalá y Campo, en el foro por el 425 aniversario del ICAM ICAM Ha recordado el éxito de participación de colegiados que ha representado la conmemoración del 450 aniversario de la creación de la institución el pasado junio; la sentencia que ha condenado a IBM a pagar al Colegio cinco millones de euros por "incumplimiento esencial de sus obligaciones" en el contrato de digitalización; la dotación de herramientas tecnológicas a los colegiados y el establecimiento de un sistema de videoconferencia con las prisiones. También ha aludido a la defensa de la Abogacía ante las quejas por el trato que reciben los letrados en algunos órganos judiciales, al proyecto de los nuevos estatutos del Colegio, a la implementación de un curso-máster de acceso a la Abogacía, a los pagos mensuales de los baremos del turno de oficio, a la incorporación a la Comisión de Policía Judicial y a la creación de un fondo de solidaridad de un millón de euros para los abogados en situación de necesidad debido a la pandemia de la Covid-19. "Se me han quedado en el tintero dos cosas", ha lamentado el decano. Una de ellas es que el Ministerio de Justicia reconozca la asistencia letrada gratuita a las personas jurídicas que cumplan los requisitos. "Es inadmisible que los compañeros que asisten a personas jurídicas sin recursos no cobren", ha afirmado "Si la Comunidad de Madrid paga, el Ministerio debe pagar", ha insistido. La otra tarea pendiente es que la Abogacía entre en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Madrid para participar en la decisión de los asuntos gubernativos relacionados con la Administración de Justicia. El todavía decano no ha querido pronunciarse sobre si apoyará alguna candidatura, que deberán presentarse antes del próximo 27 de octubre. Alonso, que ya fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio que presidió Antonio Hernández Gil (2007-2012), ganó las elecciones a decano el 14 diciembre de 2017. Lleva más de 45 años en el ejercicio profesional de la Abogacía. Entre 2008 y 2012 ostentó distintos puestos de responsabilidad en Garrigues, desde donde se incorporó a Baker Mckenzie como presidente. Es miembro del comité directivo del Grupo Global de Práctica de Arbitraje y del Grupo Europeo de Litigios y ha obtenido durante años la primera posición del ranking Chambers and Partners Europe y Chambers and Partners Global, en las categorías dispute resolution (resolución de conflictos) y most in demand arbitrators (árbitros más demandados).