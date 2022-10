El juez archiva la pieza del 'caso Villarejo' sobre el registro a la agencia de detectives Método 3

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado de la investigación del caso Villarejo, ha archivado provisionalmente la pieza número 27 de este macrocausa, según consta en un auto, fechado este lunes y que avanza EL ESPAÑOL. El magistrado atiende así a la petición planteada por la Fiscalía.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión pocos días después de tomar declaración como perjudicado a Julián Peribáñez, un exdetective de la agencia Método 3.

Esta investigación se deriva, precisamente, de la denuncia interpuesta por el propietario de la agencia, el investigador privado Francisco Marco, quien denunció que el comisario jubilado José Manuel Villarejo se benefició del registro policial efectuado en 2013 en la sede barcelonesa de Método 3.

En aquella operación fueron detenidos Marco y otros tres empleados de Método 3: Julián Peribáñez, Alejandro Borreguero y Elisenda Villena. Aquellos registros se derivaron del llamado caso La Camarga.

Éste es el nombre del restaurante en el que fue grabada una conversación de la entonces líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, y Victoria Álvarez, la expareja del primogénito de Jordi Pujol Soley, expresidente de Cataluña. Método 3 recibió el encargo de grabar aquella charla, mediante un dispositivo colocado en un florero entre ambas comensales.

En aquella comida, Álvarez contó a Sánchez Camacho detalles de su relación con Jordi Pujol Ferrusola, incluyendo sus viajes a Andorra para depositar en una entidad bancaria elevadas sumas de dinero en metálico.

La investigación sobre el caso La Camarga fue archivada por un juzgado barcelonés, pero, posteriormente, Francisco Marco presentó una denuncia contra Villarejo por esas entradas y registros, las detenciones y las filtraciones a medios de comunicación de supuesta información falsa sobre esa grabación.

Según la tesis del detective, el excomisario impulsó la operación policial contra Método 3 para liquidar a un rival comercial —Villarejo también ofrecía labores de investigación a través de su empresa Cenyt— y para hacerse con los expedientes de las pesquisas desarrolladas por Método 3; especialmente, las vinculadas al independentismo catalán.

El juez García-Castellón ha investigado todo ello en la pieza número 27 del caso Villarejo, que ahora archiva provisionalmente a petición de la Fiscalía Anticorrupción. A lo largo del proceso, Francisco Marco acusó a Peribáñez de haber sido confidente de Villarejo mientras aún trabajaba en Método 3.

Según razona el juez García-Castellón en su auto, los hechos investigados en esta pieza 27 guardan "íntima conexión" con los de la número 3, denominada Land, del caso Villarejo.

"En dicha pieza, que se encuentra en fase de enjuiciamiento [ya se celebró el juicio], se habría atendido al supuesto apoderamiento de la documentación, a su tratamiento y a la infracción de un funcionario público, como era el excomisario Villarejo, de los deberes inherentes a su cargo. Por ende, tales hechos no pueden ser valorados de nuevo en esta pieza, so riesgo de incurrir en un bis in idem", razona el juez.

"Además", añade el auto judicial, "no se ha constatado la existencia de ningún encargo, presupuesto, servicio o proyecto de ejecución, al respecto, lo que diferencia esta pieza de las restantes".

"Aquí no se está investigando un concreto encargo, contra precio, ni se ha descubierto su existencia, ni que fuese ejecutado, parcial o totalmente, con lo que se aprecian notables diferencias entre esta pieza y otras, en las que se analiza un mismo patrón de contratación por el Grupo Cenyt [el conglomerado empresarial de Villarejo]", concluye.

"No consta, por el momento, que la información de Método 3 haya sido empleada en ninguna otra pieza separada de las que se investiga en este órgano judicial", finaliza García-Castellón, opuesto, al igual que la Fiscalía, a "ampliar el perímetro de la investigación a los hechos denunciados por el señor [Francisco] Marco".

"Debemos recordar que este episodio [el registro de Método 3] ha sido investigado por otro juzgado, a propósito del concreto encargo, sus responsables y desarrollo, con lo que nuevamente nos hallaríamos ante la proscripción de la duplicidad de instrucciones sobre unos mismos hechos", indica el juez.

"No es del caso analizar en esta sede la licitud o ilicitud de un registro policial, ni si ha existido ninguna suerte de detención ilegal en dicha diligencia, toda vez que tales hechos quedarían extramuros de la competencia atribuida (...) a la Audiencia Nacional", razona el magistrado.

Contra la decisión del juez García-Castellón de acordar del sobreseimiento provisional de esta pieza aún cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Durante la instrucción de esta pieza 27 del caso Tándem (llamado caso Villarejo), varios empleados de Método 3 declararon ante el juez que la grabación de La Camarga fue encargada por el diputado socialista José Zaragoza, y pagada por el PSC. Así consta también en los archivos de Método 3 y en los informes policiales de la investigación.

En cambio, Francisco Marco, sostuvo ante el juez que la grabación no fue ilegal, porque fue encargada por una persona del círculo de confianza de Alicia Sánchez-Camacho, cuya identidad no reveló.

