Carlos Lesmes: la elección de magistrados del TC por el CGPJ "hay que hacerla sin ninguna duda"

Los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde efectuar al Consejo General del Poder Judicial "hay que hacerlos sin ninguna duda, si es posible el día 8 y, si no en días sucesivos", ha afirmado este lunes, con cotundencia, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.

En una comparecencia pedida por la prensa tras la toma de posesión del nuevo fiscal general, Álvaro García, Lesmes ha sido tajante en que, aunque la reforma exprés impulsada por el Gobierno para forzar al CGPJ a elegir a dos jueces del TC sea rechazada por el órgano de gobierno de los jueces, "la ley hay que cumplirla".

"He sostenido siempre, a lo largo de mi mandato como presidente, la institucionalidad y el cumplimiento de la ley", ha dcho. "La ley aprobada restablece una competencia del CGPJ, y es la propia Constitución la que establece que el CGPJ nombrará a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Y yo me opongo a que el CGPJ se declare en rebeldía en relación con la Constitución y la ley. Lo he sostenido durante toda mi vida profesional y sostengo ahora. Es nuestro deber. Nuestra obligación es ponernos de acuerdo".

"De todo punto inaceptable"

El presidente del Poder Judicial ha dicho que le parece "de todo punto inaceptable" que el CGPJ haya recuperado las competencias para elegir a los magistrados del TC pero se le siga impidiendo cubrir las vacantes existentes en el Tribunal Supremo, cuya carácter de órgano constitucional ha enfatizado. "Pero que estemos quejosos, y yo lo estoy, no impide que cumplamos con nuestra obligación".

[Muere Pascual Estevill, el juez corrupto que llegó al Consejo del Poder Judicial aupado por Convergencia]

"Por supuesto, sí", ha admitido cuando se le ha preguntado si le hubiera gustado que el Tribunal Constitucional hubiera resuelto ya los recursos interpuestos -hace más de un año- contra la ley que sustrae al CGPJ al competencia de hacer nombramientos judiciales discrecionales.

Lesmes también ha rechazado, incluso irritado, que, como ha publicado El Mundo, él aspire a ser candidato al TC. "No tengo ningún interés", ha dicho, calificado de "mentira" que se diga que está intentando complacer el Gobierno, logrando que el CGPJ elija a los dos magistrados del Constitucional, para favorecer sus intereses personales.

Sigue los temas que te interesan