El 'cripto-bróker' acusado de estafar 800 millones aporta al juez como fianza un palacio en ruinas

El supuesto cripto-estafador Javier Biosca ha presentado una fianza para tratar de salir de prisión. No lo ha hecho él, personalmente, sino un tercero, ajeno a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la presunta estafa por la que Biosca está imputado y se encuentra en prisión provisional.

Según consta en una comparecencia de afianzamiento hipotecario a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fechada este 31 de mayo, un tal Juan Santiago Zuluaga ha aportado una finca ubicada en la localidad asturiana de Pendueles, en el concejo de Llanes. En dicho terreno, se alza, aunque en estado casi ruinoso, un palacete indiano de finales del siglo XIX.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional impuso a Biosca una fianza de un millón de euros para garantizar su libertad provisional. Actualmente, el investigado permanece en prisión preventiva.

De acuerdo con el informe pericial aportado por Zuluaga al Juzgado Central de Instrucción número 1, el valor de la finca, calificada como suelo urbano, es de 2.473.213 euros netos. El arquitecto que lo elaboró indica que el inmueble está únicamente "deteriorado por el uso".

Por contra, la acusación particular, representada por la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, cree que la cifra no es, en absoluto, veraz. Consideran, incluso, que el dictamen del arquitecto ha sido "elaborado ad hoc para la ocasión", a fin de "arrojar un valor superior" al millón de euros que la Justicia pide a Biosca como fianza.

Para tratar de resolver la duda, el juez instructor Alejandro Abascal ya ha ordenado a los peritos de la Audiencia Nacional que analicen si la fianza es suficiente, como solicitó la asociación. Será después de esta tasación cuando el magistrado acepte o no esta fianza.

Además, la acusación ejercida por Emilia Zaballos y Francisco Jiménez en nombre de esta organización de afectados, señala que existe "una carga hipotecaria por valor de más de 490.000 euros" sobre la propiedad, contraída con la sociedad luxemburguuesa LSF-11 Boson Investments S. A. R. L., una de las sociedades del fondo Lone Star.

Una fotografía del inmueble. EL ESPAÑOL

El inmueble —aseguran los dos letrados— no vale "más de 500.000", por lo que, a juicio de la acusación particular, la fianza ofrecida no tiene "absolutamente ningún valor".

"Es sorprendente que, sin aparente relación alguna entre el señor Biosca y el afianzador [Juan Santiago Zuluaga], se esté ofreciendo un inmueble por un supuesto valor que supera el doble de cantidad de la fianza", señala el escrito dirigido al juez por parte de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.

"No debemos dejar de mencionar que dicho inmueble, según la información remitida por el Ministerio de Hacienda, tiene uso agrario, con independencia de que tenga construcciones que, debido a su superficie o a la época en la que se hicieron, les fueron permitidas, pero que en modo alguno puede ser valorado como si se tratara de un terreno urbano o urbanizable", añaden los dos letrados de la acusación.

'Caso Algorithms'

Una nota del Registro de la Propiedad de Llanes atribuye la titularidad de la propiedad a Zuluaga e indica que está conformada por "las ruinas de las siguientes edificaciones que en ella existían: casa, (...) establo de ganado con su pajar, (...) las ruinas de otra casa, conocida por gallinero y palomar y edificaciones que fueron cochera y pajar", entre otras.

La Audiencia Nacional investiga la supuesta estafa con criptomonedas cometida por Algorithms Group, compañía al frente de la cual se encontraba Javier Biosca. En su declaración ante el juez, éste negó que tuviese intención de estafar a nadie.



La Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas representa a más de 700 afectados en este proceso.

La abogada Emilia Zaballos cifra en más de 800 millones de euros la supuesta estafa piramidal encabezada por Biosca, lo que la convertiría en la de mayor cuantía cometida en España con esta moneda virtual.

El palacete

El Palacio de Pendueles fue terminado de construir a finales del siglo XIX. Es una muestra de la arquitectura indiana del norte de España.

Un plano del palacio. EL ESPAÑOL

Según consta en una fe notarial fechada en 1994, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el inmueble y la finca, de 6.826 metros cuadrados, fueron vendidos ese año a Juan Santiago Zuluaga por 20 millones de pesetas.

Como vendedores, figuran, entre otros, Asunción Latorre Montalvo y sus hijos. Éstos últimos se deshicieron de ambos bienes, que eran parte de la herencia de su padre, José Jiménez Mendoza, marqués de Santa Rita, fallecido en 1992.

Otra porción de la finca perteneció a las tres hijas de Fernanda Mendoza y Dosal, condesa viuda de Santa Engracia. Tras la Guerra Civil, el palacio fue utilizado incluso como hospital de tuberculosos.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con quien hoy es su titular, Juan Santiago Zuluaga, y no ha obtenido respuesta.

Sigue los temas que te interesan