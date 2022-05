'Caso Mascarillas': el falso aval que reveló El Español, añadido a la lista de certificados fraudulentos

La empresa italiana Ente Certificazione Macchine (ECM), dedicada a la homologación de productos comercializados en la Unión Europea, ya ha añadido a su base de datos de documentos fraudulentos el certificado cuya falsedad reveló en exclusiva EL ESPAÑOL.

La última actualización de este listado de fraudes [disponible aquí] incluye, desde fechas recientes, uno de los certificate of compliance obrantes en el sumario del caso mascarillas. La lista ya suma 53 páginas y cientos de empresas.

El pasado 25 de abril, EL ESPAÑOL publicó que uno de los documentos que ya tiene entre manos el juez Adolfo Carretero no era auténtico. Como beneficiada aparece la empresa china Zhinongbao (Beijing) Technology Co. Ltd., fabricante de los cubrebocas vendidos al Ayuntamiento de Madrid.

Se trataba de un supuesto certificado de compliance, atribuido a ECM, aportado por la mercantil malaya Leno al contrato de las mascarillas adquiridas por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid en marzo de 2020. Leno ejerció de suministradora de los productos sanitarios.

En dicho encargo intermediaron Alberto Luceño y Luis Medina, ambos imputados actualmente por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Ese certificado de conformidad fue aportado por la compañía malasia y entregado por Luceño a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que en marzo de 2020 adquirieron por 6,6 millones de dólares un millón de mascarillas de grafeno KN95, compraventa que ahora investiga el juez.

El documento fraudulento aparece firmado por la certificadora italiana Ente Certificazione Macchine y encabezado por su logotipo. Es un modelo usado por esta compañía para evaluar la documentación técnica de los productos que facilita el propio peticionario del certificado.

En un correo electrónico, ECM confirmó a EL ESPAÑOL la falsedad del documento. Este periódico también ha intentado, sin éxito, obtener una valoración por parte de Leno.

Verificación técnica

Un certificado de cumplimiento evalúa la documentación técnica de los productos que facilita el propio peticionario del aval. Esta comprobación se solicita de forma voluntaria por el propio fabricante y no equivale a un certificado CE, el necesario para comercializar determinados artículos en el mercado europeo.

"El documento con el código de identificación OP20031.O.ZT0044 es falso. Su uso está prohibido y penado por la ley", confirmó la certificadora italiana por e-mail, tras la consulta realizada por EL ESPAÑOL.

Para poder ser vendidos en la Unión Europea, muchos productos sí deben llevar obligatoriamente el marcado CE, que demuestra que el fabricante ha evaluado el propio producto y que éste cumple los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la UE.

El documento proporcionado por Leno para el contrato de las mascarillas no es un certificado CE. En una parte de la documentación entregada a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid (EMSFM) es calificado de certificate of EC compliance y en otra ocasión, de certifications of CE compliance. Pero tampoco es un certificado de conformidad, ya que no es auténtico.

El certificado o marcado CE sólo puede ser emitido por determinados organismos notificados, entidades independientes que verifican que el producto cumple los requisitos técnicos pertinentes.

La italiana ECM es un organismo notificado para determinados productos como maquinaria, pero no para equipos de protección individual (EPI). No aparece, por ello, en el registro oficial de la UE de organismos habilitados para ese tipo de mercancías. [Puede consultar el listado aquí]

Sin embargo, entre la documentación aportada por Leno, figura también un folleto publicitario en el que aparece otro certificado de conformidad, igualmente referido a mascarillas de grafeno KN95. Este segundo certificado sí es auténtico, según confirma ECM, aunque no es posible deducir que se refiera al mismo producto adquirido por la funeraria municipal de Madrid.

Pero se trata, además, de un ejemplo de publicidad engañosa, ya que, junto a este último certificado, el folleto asegura: "We have passed the EU CE certification! We are ready for the world market!" ("¡Hemos superado la certificación CE de la UE! Estamos preparados para el mercado mundial"!").

En el folleto se publicita la compañía de Singapur Nixfol Pte. Ltd., que se atribuye el papel de distribuidor autorizado (dealer) de las mascarillas fabricadas por la pekinesa Zhinongbao y suministradas después por Leno.

Ente Certificazione Macchine ha confirmado a EL ESPAÑOL la validez del certificado de conformidad que se incluye en el folleto. Es oficial, aunque no es un certificado de marcado CE, como sugiere la propaganda. El número de identificación es muy parecido al del certificado falso obrante en el sumario: 0P200310.ZT0O44.

"No es un certificado CE"

ECM reiteró a EL ESPAÑOL que este documento "ha sido emitido por nuestra empresa de forma voluntaria y no es una certificación CE, ya que ECM no es un Organismo Notificado para la normativa de EPI, y cualquier intento de hacer pasar este documento por un certificado CE es un abuso".

La certificadora italiana explica que un certificado de compliance se emite "de forma puramente voluntaria y no puede sustituir en absoluto a una correcta declaración de conformidad de la UE, que debe ser redactada y refrendada por el fabricante, y [este certificado de compliance] no puede utilizarse para comercializar productos en la Comunidad Europea".

"En concreto", añade Ente Certificazione Macchine, "hemos actuado exclusivamente como segunda parte independiente, a petición de los consultores del fabricante, para la evaluación de la documentación técnica que éste nos ha proporcionado" sobre las mascarillas. "El resultado de esta actividad de evaluación es el documento de certificado de compliance", subrayan.

Según ECM, tanto los consultores del fabricante como el propio fabricante "son conscientes de la naturaleza del certificado de compliance, habiendo aceptado los términos y condiciones de emisión. Condiciones que especifican que el fabricante es responsable de la Certificación CE del producto y está obligado a hacer todo lo requerido antes de poner el producto en el mercado y si es necesario contactar con un organismo notificado, como también se informa en el certificado de compliance".

Alertas de certificados 'fake'

El 4 de marzo de 2020, más de un mes antes de que las mascarillas llegasen a Madrid, la European Safety Federation publicó una circular alertando de supuestos certificados que se presentaban para avalar la calidad de los productos contra la Covid-19. [Consulte aquí la circular]

Dicha organización ya alertaba de que "ECM no es un organismo notificado para equipos de protección individual (EPI), sino para otros productos".

El 3 de mayo de 2020, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo también emitió un comunicado avisando sobre los certificados CE falsos, que se extendían paralelamente a la Covid-19.

En este escrito [disponible aquí], este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo avisaba, entre otros, de la "no validez" de los documentos de la empresa italiana que se presentasen como certificados del marcado CE a productos EPI.

No obstante, dada la escasez del mercado al inicio de la pandemia, un día antes de que la funeraria municipal de Madrid firmara el contrato con la empresa Leno, el Ministerio de Industria español avaló la "compra pública sin marcado CE de mascarillas EPI" que cumpliesen ciertas especificaciones.

Industria estableció una "excepción temporal de aceptar la comercialización de mascarillas de protección sin marcado CE" que hubiesen sido "autocertificadas" por parte de las empresas chinas.

