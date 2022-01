Villarejo, sobre el 17-A: insinúa ahora que el CNI creó un "comando ficticio" que se le descontroló

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha aclarado este miércoles sus declaraciones sobre la implicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los atentados del 17 de agosto de 2017 en Las Ramblas de Barcelona y en Cambrils.

Así, el expolicía ha asegurado ante la prensa, a su llegada a la Audiencia Nacional, que, cuando afirmó este martes que dicho suceso fue un "error" del CNI para dar un "susto" a Cataluña, a lo que se refería era a que la inteligencia española pudo crear un "comando ficticio" para "dar la apariencia de riesgo", de modo que la comunidad autónoma "sintiera la necesidad de protección del Estado". Una supuesta estrategia que, una vez muere el imán de Ripoll, cerebro de la célula, en una explosión mientras prepara el ataque, se descontroló.

"Yo lo que he dicho en relación con lo del susto es que muchas veces se han provocado comandos ficticios para tranquilizar y tal, y que, probablemente, la intención no fuera en absoluto provocar ningún atentado, pero sí dar la apariencia del riesgo para que Cataluña sintiera la necesidad de la protección del Estado, y se fue de las manos cuando el imán muere y los pequeños, jovencitos, [el resto de miembros de la célula yihadista] no saben cómo reaccionar", ha dicho en declaraciones a la prensa antes de entrar a la Audiencia Nacional.

Villarejo ha matizado así las manifestaciones que hizo el martes durante el juicio por las piezas Iron, Land y Pintor de la macrocausa Tándem, apodada caso Villarejo, al ser éste el principal imputado en la misma.

"Estuve colaborando con ellos [el CNI] para intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, que al final fue un error grave del señor (Félix) Sanz Roldán, que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña", indicó, en alusión al exjefe de la inteligencia española, con quien mantiene una férrea y pública enemistad.

Las declaraciones de este martes del excomisario, en las que vinculó al CNI con los atentados del 17-A, sirvieron a los partidos independentistas para pedir una comisión de investigación al respecto.

ERC, incluso, solicitó la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro Fernando Grande-Marlaska en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

Villarejo y el CNI

No es ninguna novedad escuchar a Villarejo mencionar al CNI para exculparse. Este lunes, ante el tribunal que le juzga, también declaró que fue el servicio secreto de inteligencia, y no él, el que grabó los centenares de cintas con conversaciones de todo tipo encontradas en su domicilio tras su detención.

"Yo tenía monitorizada toda mi vida desde principios de los 2000 por parte del CNI y periódicamente me entregaban ya editadas y modificadas las grabaciones para mi garantía y mi tranquilidad", aseguró Villarejo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

