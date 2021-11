El número 2 de Delgado pidió investigar correos al fiscal jefe Luzón para alargar el caso Stampa

El jefe de la secretaría técnica de la fiscal general, Álvaro García Ortiz, mano derecha de Dolores Delgado, 'sugirió' al instructor de las diligencias de investigación abiertas contra el fiscal Ignacio Stampa que ampliara sus pesquisas a unos supuestos correos electrónicos que la abogada de Unidas Podemos Marta Flor Núñez habría enviado al fiscal jefe anticorrupción, Alejando Luzón.

En realidad, esos correos no existían. Pero su búsqueda fue una de las actuaciones que, según García Ortiz, se habían "obviado" pese a su "pertinencia y necesidad", de acuerdo con un documento conocido por EL ESPAÑOL.

En él, el jefe de la secretaría técnica de Delgado rechazaba acoger la propuesta de archivo que -por segunda vez- había elaborado el instructor de las diligencias contra Stampa.

El instructor, Carlos Ruiz de Alegría, teniente fiscal del Tribunal Superior de Madrid, se negó a practicar unas actuaciones que creía innecesarias y fue cesado y sustituido por el entonces fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink.

Escrito del jefe de la secretaría técnica de la fiscal general./ E.E.

Ignacio Stampa fue el primer fiscal que se hizo cargo del caso Tándem en Anticorrupción, órgano en el que se encontraba en comisión de servicio cuando se le encomendó el macroproceso contra el excomisario José Manuel Villarejo, que ha puesto en jaque a empresas del Ibex, partidos políticos y Ministerios.

El 27 de octubre de 2020, la fiscal general decidió no proponer a Stampa para una de las ocho plazas de titular sacadas a concurso en Anticorrupción. La decisión de Delgado determinó la salida de Stampa de esa Fiscalía y el abandono del caso Tándem. La fiscal general se basó en el que el Consejo Fiscal no dio a Stampa ni un solo voto para acceder al puesto en propiedad.

Reclamación

Stampa ha presentado en el Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la actuación de la fiscal general en ese proceso selectivo. A su parecer, Delgado articuló una "estrategia que tenía por objetivo apartarme del caso Tándem".

La reclamación sostiene que Dolores Delgado, utilizando al jefe de su secretaría técnica, creó "unas condiciones totalmente perjudiciales con el deliberado fin de justificar la falta de apoyo a mi candidatura, con vulneración de los principios de transparencia, imparcialidad, interdicción de la arbitrariedad, igualdad, mérito y capacidad".

Ello se hizo prolongando "artificiosamente" unas diligencias de investigación abiertas a Stampa en la Fiscalía Superior de Madrid; "ocultando" al Consejo Fiscal el relevante hecho de que —por dos veces— el instructor de esas diligencias había propuesto su archivo (que fue frenado por García Ortiz) y eludiendo la existencia de un "interés personal" —tanto de Delgado como de su pareja, Baltasar Garzón— "en el devenir de mediático procedimiento" contra Villarejo.

Archivo a destiempo

Las diligencias de investigación se abrieron tras una denuncia de Vox en la que se afirmaba que tanto Stampa como Miguel Serrano, también adscrito al caso Tándem, habían revelado información reservada sobre el proceso judicial a los abogados de Unidas Podemos, personados como acción popular.

Las diligencias fueron finalmente archivadas y Stampa quedó fuera de sospecha. Pero el cierre no llegó antes de que el Consejo Fiscal tuviera que pronunciarse sobre las plazas en Anticorrupción.

La mano derecha de Delgado frenó sistemáticamente el archivo y 'sugirió' la necesidad de seguir investigando a Stampa.

La primera vez fue el 8 de octubre de 2020, tres días después de que el fiscal superior de Madrid remitiera a la Fiscalía General la propuesta de archivo de Ruiz de Alegría en la que concluía que "debemos afirmar con toda rotundidad que tanto el fiscal denunciado como su compañero desempeñaron con rigor y profesionalidad su desempeño como fiscales en la causa Tándem, no acreditándose ninguna filtración o revelación".

Primer freno al archivo./ E.E.

Álvaro García 'sugirió' que se recibieran más declaraciones. El instructor practicó las diligencias 'sugeridas' y el 23 de octubre de 2020, todavía antes del Consejo Fiscal, propuso de nuevo el archivo.

García Ortiz volvió a frenarlo. "Antes de adoptar resolución alguna, interesamos nos remitan la totalidad de las diligencias de investigación", pidió el 4 de noviembre de 2020.

Segundo freno al archivo./ E.E.

El 2 de diciembre de 2020, el jefe de la Secretaría Técnica volvió a dirigirse al instructor y a Caballero Klink poniendo de manifiesto la "conveniencia de agotar las diligencias susceptibles de realización".

Consideraba "necesario" pedir la copia de un chat en Telegram de los abogados de Podemos que debía constar en el proceso Tándem (en realidad no es así) y la documentación relativa a "un correo electrónico de Marta Flor Núñez al fiscal Alejandro Luzón [jefe de la Fiscalía Anticorrupción] para manifestarle que estaría dispuesta a reconocer su relación con el denunciado [Stampa] como algo exagerado a cambio de que no se investigase a Pablo Iglesias". El exdirigente de Podemos estaría implicado en la destrucción de una tarjeta de memoria con información íntima de una antigua colaboradora, lo que se investiga en la pieza Dina del caso Tándem.

Ese correo no existe. Luzón no conoce a Núñez, no ha hablado jamás con ella ni ha recibido mensaje alguno de esta abogada, señalan fuentes de Anticorrupción.

A la Fiscalía General ya habían llegado noticias sobre ese (inexistente) correo meses antes porque fue uno de los datos incluidos en una denuncia interpuesta contra Stampa por una periodista. La denuncia ya había sido archivada por la Inspección Fiscal cuando García Ortiz 'sugirió' al instructor "la pertinencia y necesidad" de investigarlo.

Reunión de alto voltaje

El Consejo Fiscal se reúne este miércoles convocado por Dolores Delgado, que considera que en la demanda de Stampa se vierten "insinuaciones difamatorias, gravísimas e inadmisibles".

La comisión ejecutiva de la Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera, ha exigido a Delgado que dé al Consejo Fiscal "explicaciones detalladas" sobre la "supuestas maniobras" desplegadas para apartar del caso Tándem a Stampa.

A esa reunión se ha citado tanto a García Ortiz como a Luzón para que informen a los vocales.

Sigue los temas que te interesan