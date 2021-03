Rato y Trillo también niegan a Bárcenas y aseguran que "nunca" recibieron sobresueldos

Rodrigo Rato y Federico Trillo se han sumado este jueves a la estrategia del resto de los exdirigentes del PP de negar a Luis Bárcenas. "Nunca", dijeron ambos, han recibido los sobresueldos que el extesorero anotó en sus papeles, documentos a los que no dieron credibilidad.

Rato y Trillo han comparecido por videoconferencia como testigos en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre el presunto pago de la reforma de la sede central del partido con fondos provenientes de la presunta caja B que manejaba Luis Bárcenas.

"Tengo una relación cordial con Bárcenas", ha dicho Rodrigo Rato, en libertad condicional por el caso de las tarjetas black y a la espera de juicio por distintos cargos de corrupción cuando presidía Cajamadrid y Bankia.

- ¿Le parece una persona seria y responsable?, le ha preguntado el abogado de la acusación popular Virgilio Latorre.

- Nunca he visto ni tenido conocimiento de nada irresponsable. Pero tampoco he trabajo con él nunca.

Rato ha dicho que "vio en los medios" los papeles de Bárcenas. "Desconozco su origen y su fidelidad o veracidad, desde luego en lo que a mí se refieren son falsos", ha manifestado. "No he recibido ninguna remuneración del PP desde 1989, que empecé a recibirla del Grupo Parlamentario Popular".

Rato y Trillo niegan a Bárcenas y aseguran que "nunca" recibieron sobresueldos

"Bárcenas ha dicho que la R de las anotaciones que aparecen en esos papeles se refería a Rato", le ha insistido el letrado. "No las reconozco referidas a mí. A mí Bárcenas no me ha dado dinero nunca".

- ¿Entonces qué explicación puede tener que aparezcan?

- No tengo ninguna explicación para las que se refiere a mí ni para las que se refieren

a otros, ha dicho Rato en su breve comparecencia, de apenas 20 minutos.

El enfado por la Yakolev

Poco más ha durado la declaración testifical de Trillo, que ha explicado que "no tenía ni idea" de que su nombre aparecía en los papeles de Bárcenas hasta que fue citado en el Congreso el 20 de noviembre de 2018 en el marco de la comisión de investigación sobre la financiación del PP.

Hasta entonces, había visto los documentos publicados en El País "pero ahí no estaba mi nombre". En la causa se ha puesto de manifiesto que existen distintas versiones documentales de los llamados papeles de Bárcenas. "No me merecen ningún crédito en absoluto, no les doy valor", ha precisado.

"En absoluto reconozco pagos a mi persona", ha dicho Trillo, que ha añadido que "tampoco debieron darle importancia a esas anotaciones los sucesivos jueces instructores porque nunca me llamaron a declarar".

Trillo se ha mostrado molesto cuando el letrado Latorre le ha recordado que Bárcenas declaró ante el juez Ruz, durante la fase de instrucción, que las cantidades que anotó en relación al exministro de Defensa fueron "para pagar la defensa en el asunto Yakolev", el accidente aéreo en el que perdieron la vida 62 militares españoles.

"No voy a necesitar invocar el amparo de la presidencia para impedir que aquí se me vuelva a emplazar por el Yakolev después de dos autos y una sentencia del Tribunal Supremo y cuatro autos de la Audiencia Nacional, entre ellos uno de Grande-Marlaska, que no es sospechoso de parcialidad", ha dicho visiblemente alterado Federico Trillo.

"No voy a entrar, lo pretenda quien lo pretenda, en el Yakolev. Bastante dolor ha causado y me han causado", ha añadido. "Ya aclaré en el Congreso que las defensas fueron pagadas por nosotros [los querellados] a prorrata, es decir, a escote", ha indicado.

Y ha añadido: "Sobre lo que diga Bárcenas, no sé a qué Bárcenas creen. Pero yo fui entre julio de 2008 y diciembre de 2011 coordinador de Justicia del PP y coordiné la defensa de quien era entonces tesorero del partido y del entonces presidente de la

Generalitat valenciana [en el caso Gürtel], que terminó en archivo en el caso de Camps. En aquellos años tuve una muy constante y estrecha relación con Bárcenas y su defensa, Miguel Bajo, y jamás Bárcenas admitió ni un solo segundo que hubiera una caja B del PP o ingresos anormales o atípicos, retribuciones anormales desde las cajas que él gestionaba y menos que hubiera salido dinero al extranjero. Esa es la verdad de lo que yo hablé con Bárcenas".