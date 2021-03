La vieja guardia del PP planta cara a Bárcenas: "Desconocía y desconozco la caja B", dice Acebes

"Desconocía y desconozco la existencia de una caja B en el Partido Popular", ha afirmado con rotundidad el exsecretario general del PP Ángel Acebes ante el tribunal que juzga la presunta utilización de fondos opacos para pagar gastos de la reforma de la sede de la calle Génova.

Durante las casi dos horas su declaración como testigo, Acebes ha hecho una enmienda a la totalidad a lo manifestado por el exgerente y extesorero del partido, hoy en prisión por delitos de corrupción relacionados con el caso Gürtel. El exsecretario general ha negado haber recibido sobresueldos y ha afirmado que los llamados papeles de Bárcenas "son rotundamente falsos".

También ha defendido la "honorabilidad" del extesorero Álvaro Lapuerta, ya fallecido. "Lapuerta daba cuenta [de la gestión del área económica] al Comité Ejecutivo y llevaba a gala la transparencia y la legalidad de la financiación. Y le creíamos. Nuestra percepción era y sigue siendo que era una persona honorable", ha dicho. Con ello, ha dejado entrever que si en el PP había chanchullos económicos -y los había, puesto que ya han sido acreditados por la Justicia en la sentencia del caso Gürtel- fueron cosa de Bárcenas.

El pasado día 9 Luis Bárcenas aseguró en su declaración como acusado que el pago de gastos del partido con cargo a fondos extracontables procedentes de donaciones fue una "instrucción" que Lapuerta recibió de Francisco Álvarez-Cascos cuando éste era secretario general. El sistema, aseguró, se mantuvo hasta 2008 con el conocimiento de los siguientes secretarios generales, a los que Lapuerta informaba cuando tomaban posesión.

Acebes fue secretario general precisamente hasta 2008 y durante los cuatro años anteriores, con Mariano Rajoy como presidente. "No tuve ninguna conversación con el tesorero [Lapuerta] sobre el área económica, no era mi responsabilidad", ha dicho el testigo, que también ha negado haber abordado asuntos de esa índole con Luis Bárcenas. "Durante todo el tiempo que yo fui secretario general Bárcenas era gerente. No hablé con él sobre cuestiones económicas nunca".

- Según los papeles de Bárcenas, usted recibió pagos de 6.300 euros desde mayo de 2004 a enero de 2009 y en éste último año, 12.600 euros, le ha puesto de manifiesto el fiscal Antonio Romeral

- Es falso que haya recibido esas cantidades. Todas las percepciones que he tenido a lo largo de toda mi vida han sido con las oportunas retenciones, por transferencia y con la declaración correspondiente a la Agencia Tributaria, ha respondido Acebes.

- Cuando vio publicados los papeles, ¿indagó en qué podían basarse?

- No lo sé y sigo sin saberlo. No me explico a qué responden esos apuntes. Son rotunda y totalmente falsos, no se corresponden con la realidad ni con nada que se le

aproxime.

El fiscal le ha hecho ver entonces que personas mencionadas en esas anotaciones, como el exsenador Luis Fraga, han reconocido haber recibidos pagos. Fraga, que ha declarado como testigo minutos antes que Acebes y se ha declarado amigo de Bárcenas, ha admitido que recibió 3.000 euros en julio de 2004 y 6.000 en febrero de 2008, poco antes de las elecciones generales. "He escuchado a Luis Fraga con sorpresa porque es la primera vez que oigo que se ha dado un dinero del partido a un candidato para su campaña personal", ha dicho Acebes.

El exsecretario general indicó también que cuando trascendió la existencia de una caja B no pidió explicaciones ni a Bárcenas ni a Lapuerta, pero subrayó que este último, en la declaración que prestó durante la instrucción del proceso, "negó la existencia de esos pagos y de esa contabilidad".-