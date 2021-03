Luis Bárcenas "especula" que Rajoy y Fernández Díaz "estuvieron detrás" de la operación Kitchen

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha manifestado este miércoles en la comisión de investigación constituida en el Congreso sobre la operación Kitchen que tiene "clarísimo" que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz estuvieron detrás del espionaje de que fue objeto para, presuntamente, sustraerle documentación comprometedora sobre la financiación del partido.

"No deja de ser una especulación pero tengo clarísimo que el secretario de Estado de Seguridad [Francisco Martínez], con el que no he tenido ninguna relación, no puede tener un interés personal en ordenar unos seguimientos sin contar con el respaldo de algún superior jerárquico", ha manifestado Bárcenas, que ha comparecido desde la cárcel por videoconferencia.

"Supongo que están detrás los máximos responsables tanto del PP de la época de Rajoy como del Ministerio del Interior", ha añadido al ser apretado por los diputados, que han empezado con Bárcenas los trabajos de la comisión.

Los parlamentarios han indagado en los llamados papeles de Bárcenas, que en parte son todavía objeto de investigación judicial y en parte están siendo juzgados en este momento por la Audiencia Nacional. La interferencia de la comisión parlamentaria de investigación en procesos judiciales vivos se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, como cuando la representante de Junts per Catalunya, Miriam Nogueira, ha preguntado a Bárcenas "por qué cree que el fiscal [Antonio Romeral] quiere desvirtuar los papeles", un juicio de valor en todo caso ajeno al objeto de la comisión.

El exgerente y extesorero del PP ha salvado a Aznar y al actual líder del PP, Pablo Casado, en lo que respecta a la presunta financiación irregular del PP. "Aznar no figura en las anotaciones y jamás le he entregado nada", ha dicho Bárcenas, que ha insistido en que habla "del PP de Rajoy, no del de Casado".

Ha confirmado lo ya manifestado en sede judicial en el sentido de que grabó subrepticiamente a Rajoy y a Arenas en conversaciones relacionadas con la financiación del partido. "No hay más grabaciones", ha asegurado.

También ha desmentido que el PP se comprometiera a que su esposa, Rosalía Bárcenas, no ingresara en prisión a cambio del silencio del extesorero. "No pedí nada y nadie se comprometió a nada", ha asegurado el compareciente.

En ese punto la representante de Vox, Macarena Olona, le ha puesto de manifiesto que el escrito que su defensa dirigió al fiscal el pasado febrero "se contradice" con lo expresado en la comisión de investigación. En ese documento, el extesorero aludió a la "promesa que se me había hecho llegar de que mi mujer no entraría en prisión por la sentencia de época I". Bárcenas ha culpado entonces a su abogado, Gustavo Galán, redactor del escrito, de "no haber precisado bien" lo referido a Rosalía Iglesias.

El único favor del PP que Luis Bárcenas ha reconocido es que, por mediación de Alfredo Prada, su esposa acudió a declarar por primera vez a la Audiencia Nacional con un coche camuflado de la Policía, esquivando el paseílllo ante la prensa.

La agresividad de Olona ha sorprendido. La portavoz de Vox le ha preguntado si no denunció el robo de los documentos que guardaba en el estudio de su esposa porque contenían la información sobre el desvío a Suiza de fondos de la caja B del PP. "Lo que está diciendo es una auténtica idiotez y eso está ya juzgado", ha contestado el extesorero. "No se ha demostrado que mis fondos en Suiza provengan de ahí [la caja B], provienen de mis actividades de carácter comercial", ha asegurado.

Recurriendo como fuente de autoridad a que "lo publicó la Prensa", los parlamentarios han preguntado si Javier Arenas o Rajoy tuvieron participación en los fondos ocultados en Suiza. "¡Por favor, es que dicen unas cosas...!", ha exclamado Bárcenas. "Siempre he dicho que ese dinero es exclusivamente mío. Si fuese cierto lo que dicen sería mejor, hubiese distribuido la cuota de defraudación para no llegar al delito fiscal. No hay nadie detrás de esa cuenta".

A preguntas del representante del PNV, Mikel Legarza, Bárcenas ha desvelado que no tenía en nómina a Sergio Ríos, su chófer y confidente policial en la operación Kitchen. "No cobraba nómina. Yo le pagaba su sueldo, pero no podía tener nómina porque [Ríos] estaba cobrando el desempleo".