Doble revés judicial a Vox: los tribunales rechazan sus cautelarísimas para evitar el cierre de Madrid

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por Rocío Monasterio y el Grupo Parlamentario Vox para evitar que se apliquen en Madrid las nuevas restricciones acordadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para las ciudades de más de 100.000 habitantes con alto índice de Covid-19.

En un auto, la Sala reproduce los argumentos utilizados en su auto de ayer en el que desestimaba la misma medida cautelar solicitada por un abogado particular. Los magistrados de la Sección Octava reiteran que no hay razones de especial urgencia y que las medidas afectan a todo el territorio, no sólo a los recurrentes.

Los mismo magistrados rechazaron este pasado lunes las medidas cautelarísimas pedidas por un letrado, Curro Nicolau. La sala no entiende que la nueva orden haya producido una vulneración de sus derechos fundamentales, porque el acuerdo se dirige a las comunidades autónomas y no a los ciudadanos. Nicolau reclamaba que, si no se suspendían las restricciones para la Región, que al menos se le aplicasen a él.

En conclusión, como las resoluciones impugnadas están dirigidas a la comunidades autónomas, no a los ciudadanos, no puede concluirse en este trámite que concurra la urgencia para unas medidas cautelarísimas.

Doble varapalo

El de la Audiencia Nacional no ha sido el único rechazo que ha sufrido Vox en relación a las medidas de Sanidad.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido no adoptar la petición de medidas cautelares urgentes solicitadas por el grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid, al entender que en el presente procedimiento no se da la situación constitutiva de vía de hecho.

Los magistrados rechazan el planteamiento del partido político, manifestando que "la circunstancia de que no se hubiera solicitado dicha ratificación (judicial), en el momento en que los recurrentes interpusieron el presente recurso, no puede implicar en modo alguno la existencia de una vía de hecho".

Recurso de Madrid

El trabajo en lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional no ha cabado. Todavía tiene que decidir sobre el recurso de medidas cautelares que presentó la Comunidad de Madrid el pasado viernes para suspender las mismas reglas.

Aunque el objetivo es el mismo, el trámite es distinto. Mientra la Sala ha rechazado los escritos de Vox y de Nicolau por no ver urgencia, el camino para dilucidar la petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tardará hasta diez días desde su presentación.

En el documento de la Región, que consta de 16 páginas, Madrid alega invasión de competencias y pide suspender el 'cierre' por el "impacto laboral, económico y sanitario" que este tendría en la región.

Las medidas de Sanidad establecen un "confinamiento perimetral" para las ciudades con más de 100.000 habitantes, con un 35% de ocupación de las camas UCI, un tasa de positividad del 10% y una tasa de incidencia superior a los 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Además se restringen los horarios de bares y restaurantes, y el aforo de los mismos.