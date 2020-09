Luzón: "Ni complacencia ni connivencia con Podemos. Ahí están los escritos de los fiscales"

La declaración judicial del exabogado de Podemos José Manuel Calvente dio la oportunidad al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, de salir al paso de las afirmaciones sobre una supuesta "connivencia" de los fiscales del caso Tándem con el partido de Pablo Iglesias.

Fueron dos minutos de intervención en los que Luzón reivindicó la imparcialidad de la actuación de Ignacio Stampa y Miguel Serrano, cuyo trabajo calificó de "impecable".

Para el fiscal jefe anticorrupción, el mejor aval de sus subordinados es examinar su actuación procesal: "Ahí están los escritos oponiéndonos a las diligencias" propuestas por Podemos, dijo.

La intervención de Luzón se produjo tras una interpelación del juez García-Castellón cuando el abogado Antonio García Cabrera, defensor de Villarejo, preguntaba a Calvente sobre los mensajes escritos en un chat por la abogada de Podemos Marta Flor Núñez, sugiriendo la existencia de una supuesta relación íntima con Stampa, que éste siempre ha negado. "¿Quiere el fiscal decir algo?", invitó el juez a Luzón.

Luzón: "Los fiscales, impecables"

"No quiero interrumpir", contestó el fiscal jefe. "Se habrá fijado en que no he mostrado mi oposición a ninguna pregunta porque esta Fiscalía no tiene nada que ocultar".

"Nada complacería más a la Fiscalía que se aportara la totalidad de los chats. La lectura de chats para que los interprete el testigo carece de todo sentido y si se van a leer los chats, que se lean en su integridad y que se diga dónde están porque no están aportados al procedimiento. Tiene poco rigor ir leyendo trocitos no sabemos de dónde".

"En cuanto a las relaciones personales", añadió sin eludir el asunto, "también hay otros chats que abundarían en otra interpretación". Luzón se refería a mensajes de Núñez en el mismo chat del equipo legal de Podemos admitiendo que ha dado a entender una relación con Stampa que no es real.

"No deberíamos entrar en este tema, pero no porque la Fiscalía tenga nada que ocultar o que temer. La actuación procesal de la Fiscalía obra en el procedimiento y de esa actuación procesal no se deduce ninguna complacencia ni connivencia con Podemos. Ahí están los escritos oponiéndonos a sus diligencias", indicó Luzón.

"Como fiscal jefe me remito a la actuación procesal de los fiscales en este procedimiento. Una actuación, a juicio de esta Fiscalía, impecable, en las antípodas de cualquier tipo de conspiración, complacencia o connivencia con ninguna de las partes", concluyó.

García Cabrera instó al instructor a reclamar el chat del equipo legal de Podemos porque, a su juicio, tiene una "indudable trascencia procesal" para "ver las motivaciones" de cada una de las partes.