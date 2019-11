La Fiscalía archiva la denuncia al padre de Díaz-Ayuso por el caso Avalmadrid

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha archivado la denuncia que interpuso Más Madrid por el crédito-aval que solicitó con Avalmadrid el padre de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz-Ayuso.

El decreto de la Fiscalía, de fecha 13 de noviembre, no ve motivos para investigar las sospechas planteadas por Más Madrid por un posible alzamiento de bienes, por un posible delito de administración desleal o por tráfico de influencias.

Según el escrito, "no puede determinarse" que hubiera administración desleal porque no se perciben ni actuaciones en beneficio propio o de un tercero, ni que se causase un perjuicio patrimonial; y tampoco puede concluirse "presión o sugestión" por parte de Díaz Ayuso para la concesión del crédito, de forma que no se aprecia tráfico de influencias.