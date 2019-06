Los Pujol maquillaban ingresos millonarios en Andorra con supuestos préstamos de amigos y empresarios

Jordi y Josep Pujol Ferrusola, hijos el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, intentaron justificar ingresos millonarios en sus cuentas bancarias de Andorra diciendo que provenían de créditos de empresarios o de la devolución de préstamos que ellos hicieron a amigos. La Agencia Tributaria no se lo cree: en informes que acaba de remitir al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata califica esos fondos como "de origen desconocido" e indica las consecuencias tributarias que, a su juicio, corresponden.

En el caso de Josep Pujol los inspectores creen que pudo haber cometido dos presuntos delitos fiscales correspondientes a los años 2009 y 2010. El informe de la Agencia Tributaria explica que este investigado presentó el 20 de noviembre de 2012 -cuando ya había trascendido la existencia de los fondos andorranos del clan Pujol y pocos días antes de que la Audiencia Nacional abriera unas diligencias penales- una declaración tributaria especial (DTE) para regularizar 887.884 euros de una cuenta de su titularidad abierta en Banca Privada de Andorra. "Dicha declaración debe reputarse no veraz e inexacta", afirma la Agencia Tributaria.

Parte del informe de la Agencia Tributaria al juez./ E.E.

El informe de los inspectores de Hacienda explica que, tras la DTE, la Agencia Tributara abrió un procedimiento contra Josep Pujol que acabó en abril de 2014 con un acta de conformidad por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2009, 2010 y 2011. En ese momento se descubrió sólo una deuda tributaria de 392.482 euros correspondiente a unas ganancias que se consideraron no justificadas por importe de 800.000 euros.

Tanto el representante de Josep Pujol ante la Inspección de Hacienda como el propio investigado sostuvieron que ese ingreso correspondía a la devolución de un préstamo hecho a un amigo, Jorge Barrigón, para comprar las acciones de la sociedad Heliand en poder de Antoni Rebes, un empresario andorrano socio de Heliand y de otra mercantil dedicada a helicópteros, Cat Helicopters S.L.

La versión de Josep Pujol -respaldada por su amigo ante Hacienda- es que la operación de toma de control de Heliand no salió y el dinero, que había sido depositado por ambos en una caja fuerte, fue devuelto en metálico a la cuenta de Josep.

El problema es que Rebes informó por escrito a la Inspección de Hacienda que "jamás negocié la venta de ninguna acción de Heliand con Barrigón" .

"Posibles delitos"

Además de la "ganancia no justificada" de 800.000 euros en 2010, la Agencia Tributaria constató que en diciembre de 2009 hubo un ingreso "de origen desconocido" en la cuenta 81756 de Josep Pujol Ferrusola en Andbank por importe de 933.000 euros. "Entendemos que pudiera existir un posible delito contra la Hacienda Pública por el IRPF ejercicio 2009 ya que, si bien fue objeto de comprobación por la Inspección, no es menos cierto que en el momento de la formalización del acta se ignoraba la existencia de la cuenta AN81756 y, en consecuencia, no pudo ser objeto de comprobación", expone el dictamen.

"También pudiera existir un posible delito contra la Hacienda Pública por el IRPF ejercicio 2010", añaden los inspectores, ya que "pudo haber dolo en la conducta del obligado tributario consistente en no declarar el importe de la cuota descubierta por la Inspección ni en la primera autoliquidación presentada en plazo ni en la DTE presentada posteriormente".

Además, el informe considera que la regularización del IRPF de Josep Pujol debería incrementar la base liquidable general en 933.000 euros del ejercicio de 2009 y en 800.000 euros en el ejercicio de 2010, aunque se tendría que tener en cuenta la deuda tributaria liquidada de conformidad (392.482 euros).

Préstamo de un empresario mexicano

El informe de la Agencia Tributaria sobre Jordi Pujol Ferrusola se centra en los datos aportados por una comisión rogatoria internacional cursada a México y que llevaron a los investigadores de la UDEF a concluir que el primogénito del expresidente catalán y el empresario mexicano Bernardo Domínguez Moreno, ya fallecido, "escenificaron" la concesión del segundo al primero de dos préstamos, uno por 6 millones de euros y otro por un millón de dólares, "préstamos que nunca existieron".

La Agencia Tributaria comparte esa conclusión, basada en la inexistencia de "elementos objetivos" sobre la realidad de esos préstamos y en que su supuesta articulación "carece completamente de sentido": Jordi Pujol Ferrusola habría ido disponiendo de sucesivas cantidades exigiendo su entrega en metálico en Andorra, lo que "supone que se deba dar por verídico el desplazamiento a Andorra de Bernardo Domínguez con tamañas cantidades de dinero, violentando todas las normativas internacionales administrativas, arriesgándose incluso a la incautación del dinero imponiéndole fuertes sanciones, existiendo circuitos financieros internacionales para hacer sin riesgo algo que evidentemente no sería ilegal", señaló la UDEF.

Los inspectores concluyen que los inveraces préstamos tenían por finalidad "otorgar una justificación a ingresos en efectivo en una cuenta de Andorra de Jordi Pujol Ferrusola" en cuatro imposiciones realizadas en 2008 y 2009 por un importe total de 2,6 millones de euros.