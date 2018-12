Lesmes traslada a Madrid la entrega de despachos a jueces y evita al Rey otro escrache en Cataluña

La entrega de despachos a los jueces de la última promoción no se celebrará en Barcelona, sede de la Escuela Judicial, como viene sucediendo desde hace una década. Los miembros de la 68 promoción de la carrera judicial recibirán sus despachos en Madrid en una ceremonia prevista para el 8 de enero, fecha próxima al comienzo del juicio oral contra los acusados de promover la independencia unilateral de Cataluña al margen de la ley.

La proximidad del acto, que normalmente preside el Rey, al inicio de la vista oral del 'procés' ha sido motivo de preocupación en el órgano de gobierno de los jueces, en el Ejecutivo y en la Casa Real. Desde hace más de un año Felipe VI viene siendo objeto de actos hostiles por parte de sectores independentistas cada vez que se desplaza a Cataluña.

El Rey fue recibido con una sonora pitada en la manifestación celebrada el 27 de agosto de 2017, una semana después de los sangrientos atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Algunos asistentes profirieron gritos de Fóra el Borbón y exhibieron pancartas independentistas y contrarias al monarca.

El pasado 25 de febrero, los Comités de Defensa de la República hostigaron a Don Felipe en la inauguración en Barcelona del Mobile World Congress. El 22 de junio, unas horas antes de acudir en Tarragona a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció que "rompía relaciones" con la Casa del Rey. Seis días después, los Reyes entregaron los premios de la Fundación Princesa de Girona en el centro de eventos del Celler de Can Roca, después de que el Ayuntamiento de Gerona rechazara ceder su auditorio para esta ceremonia y declarara a Felipe VI persona non grata.

El Rey volvió a Barcelona el pasado 17 de agosto con ocasión del aniversario de los atentados islamistas y sólo un fuerte despliegue de seguridad en torno a la Plaza de Cataluña evitó un nuevo escrache. Aun así, a pocos metros los independentistas desplegaron una enorme pancarta con el lema The Spanish king is not welcome in the Catalan countries (el Rey de España no es bienvenido en los países catalanes). Torra aprovechó el homenaje a las víctimas de los atentados para presentar a Felipe VI a la esposa de Joaquim Forn, preso en la cárcel de Lledoners. El presidente de la Generalitat lucía una chapa con la imagen del exconsejero de Interior.

En contraste con esas tensiones, el acto en el que el Rey entrega los despachos a los nuevos jueces siempre ha estado lleno de respeto y de cordialidad hacia él. En la última ocasión, que tuvo lugar en Barcelona el pasado 9 de abril, los asistentes recibieron a Felipe VI con una fuerte ovación y le despidieron con un aplauso que duró más de un minuto.

Acto de entrega de despachos a la 67 promoción de la Escuela Judicial

Pero la cercanía del juicio del 'procés' a la entrega de despachos a los jueces de la 68 promoción hace pronosticar un conflicto de alto voltaje que aconseja proteger institucionalmente la figura del jefe del Estado y evitar su exposición a nuevos 'escraches'. Hay, además, razones para celebrar esta vez en Madrid la ceremonia: este año se conmemora el 40 aniversario de la Constitución, que alumbró el Consejo General del Poder Judicial, y también se celebra el 25 aniversario de la ley que atribuyó en exclusiva al CGPJ la competencia de selección de jueces, separando el acceso a las carreras judicial y fiscal, que hasta ese momento se realizaba de forma conjunta y con la intervención del Ministerio de Justicia.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, quiere aprovechar estas conmemoraciones para dar la mayor solemnidad a la entrega de despachos a los nuevos jueces y para ello va a invitar a la ceremonia a todos los vocales que han formado parte de la institución desde su primera composición, en 1980.