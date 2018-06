Confirman la libertad de la CDR que quiso sabotear el Puerto de Barcelona

Tamara Carrasco, la presunta cabecilla de los Comités de Defensa de la República (CDR) que participó en el plan de sabotajes del puerto, el aeropuerto de Barcelona y Mercabarna como actos de protesta por la prisión de Puigdemont y de los exconsejeros implicados en el procés, continuará en libertad.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación de la Fiscalía. En éste se solicitaba que la joven de 34 años ingresara en prisión eludible bajo fianza y continuara investigada por los delitos de rebelión y terrorismo.

Sin embargo, la Sala Penal Segunda considera que "los indicios no revisten la gravedad necesaria para adoptar una medida de privación de libertad" y que "no consta que disponga ni de medios ni contactos internacionales idóneos para escapar de la acción de la administración de Justicia, no presentando riesgo de fuga".

Audio CDR 1

Según los audios recogidos por las Fuerzas de Seguridad, Carrasco habría planeado sabotear "Mercabarna y el Puerto". "Si pudiéramos parar el Puerto sería brutal porque dejaríamos sin suministro a las Baleares, los chinos se cabrearían, muchas mercancías como por ejemplo la SEAT que transporta los coches de puertos de Europa, de aquí me suena que alguno tenía un contacto de la Policía Portuaria que nos pueda indicar alguna cosa", se le escuchó en dichos audios.

Así han sido las detenciones de los CDR

Durante el registro en su domicilio, la Guardia Civil encontró un mapa de la comisaría de la Guardia Civil del paseo de Gracia, así como documentación relativa a manifestaciones, una agenda y una careta de papel de Jordi Cuixart, el líder de Òmnium Cultural en prisión preventiva por presunta sedición.