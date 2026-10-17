La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, durante un acto del partido. Europa Press

El PSOE nombra a Rebeca Torró nueva portavoz tras la dimisión de Mínguez por el escándalo de los 30 pisos de su pareja

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LO ESENCIAL Las claves Rebeca Torró es nombrada nueva portavoz del PSOE tras ser ascendida desde la Secretaría de Organización. Montse Mínguez dimite tras conocerse que su pareja posee un holding con 30 pisos en alquiler y vínculos empresariales polémicos. Cristina Narbona asumirá Estudios y Programas, mientras que Javier Alfonso Cendón será el nuevo secretario general del grupo socialista en el Congreso.

Después de una accidentada salida de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ya hay sustituta. Será Rebeca Torró, hasta ahora secretaria de Organización, quien ha sido ascendida después de la dimisión de Mínguez.



La Comisión Ejecutiva Federal del partido, reunida en Fuenlabrada antes de la reunión del Comité Federal, ha acordado designar a Torró nueva portavoz.



Al mismo tiempo la presidenta del partido, Cristina Narbona, se ocupará de Estudios y Programas y Javier Alfonso Cendón, será el nuevo secretario general del grupo socialista en el Congreso, cargos ambos que también ocupaba Mínguez hasta su renuncia hecha pública este viernes.

La salida de Mínguez se ha dado después de que se haya descubierto que su pareja, el empresario Sergi Vélez Viola, tiene un holding con 30 pisos en alquiler.

Además de portavoz de la Ejecutiva Federal, Mínguez también era diputada y formaba parte de la Diputación Permanente, además de ser la cabeza de la lista del PSOE por Lérida para las próximas elecciones generales.

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