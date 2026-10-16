El Congreso impide a la Asociación de Diplomáticos celebrar unas jornadas en plena polémica por la 'ley de nietos'

El choque coincide con las protestas diplomáticas por la falta de medios consulares y la polémica sobre las nacionalizaciones ligadas a la 'ley de nietos'.

Fuentes parlamentarias justifican el cambio por la disolución de las Cortes y la búsqueda de neutralidad electoral, mientras que la ADE ve la mano del PSOE y Exteriores.

La ADE considera inviable el cambio por la falta de tiempo para reorganizar las agendas de ponentes y califica la medida de intento de torpedear el acto.

El Congreso exige a la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) trasladar a la mañana su jornada sobre el servicio exterior programada para la tarde.

El Congreso de los Diputados ha impedido a la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) celebrar en el horario previsto la jornada sobre las carencias del servicio exterior convocada para este lunes 19 de octubre.

Los servicios de la Cámara han exigido trasladarla de la tarde a la mañana, un cambio que los organizadores consideran "imposible" de asumir con tanta premura.

Según las fuentes consultadas, el presidente de la ADE, Alberto Virella, recibió este jueves, alrededor de las 13.00 horas, una llamada de la unidad de recursos y servicios.

Según estas mismas fuentes, le comunicaron que el encuentro seguía autorizado para el lunes, pero debía celebrarse por la mañana.

La jornada estaba programada entre las 17.30 y las 20.00 horas en la sala Ernest Lluch.

Las inscripciones se habían cerrado el día 13 y, según la ADE, las agendas de ponentes, moderadores y asistentes hacían inviable recomponer la convocatoria.

A preguntas de este diario, fuentes parlamentarias aducen que la decisión "tiene que ver con la disolución". Según explican, el acto había sido impulsado por un grupo parlamentario y la convocatoria "decayó", en previsión de la "neutralidad electoral".

Cuando la ADE fue informada y pidió mantenerlo, "se le dijo que tendría que ser por la mañana".

La ADE no ve lógica la explicación de que los servicios de la Cámara no están disponibles en las tardes de precampaña para el 29-N.

"Varios departamentos habían confirmado su disponibilidad" por la tarde y "hasta la Cafetería fue explícita": la disolución de las Cortes "no afecta en nada, salvo para bien... mejor servicio os daremos", les dijeron.

"Nos han impedido la jornada del lunes en el Congreso", denuncian otras fuentes internas de la ADE consultadas por EL ESPAÑOL.

"Vemos la acción del Grupo Socialista y la mano negra de Albares detrás", añaden.

Lo cierto es que este choque llega tras meses de críticas de los diplomáticos a la falta de medios y al "oscurantismo" en las nacionalizaciones producto de la llamada ley de nietos.

Y que las jornadas se iban a celebrar en plena polémica por las medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre el voto CERA que afectan a las elecciones generales adelantadas del 29 de noviembre.

Presión a los consulados

La tramitación de nacionalidades ha elevado la presión sobre una red consular que la ADE considera "insuficientemente dotada".

La asociación denunció en julio que los refuerzos no bastaban y cuestionó la externalización de tareas sin información suficiente a los responsables de las oficinas.

En paralelo, EL ESPAÑOL documentó instrucciones y guías oficiales con criterios amplios para admitir nacionalizaciones. En Asunción se contemplaba expresamente a los bisnietos; en Caracas, una guía reconocía que la ley no mencionaba a bisnietos ni tataranietos, pero admitía sus peticiones "en función de sus disposiciones interpretativas".

Esos documentos acreditan una interpretación expansiva.

El origen de la controversia jurídica está en la instrucción de 25 de octubre de 2022, firmada por Sofía Puente como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Entre sus previsiones figuraba la presunción de exilio para los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

El Supremo acordó el 8 de septiembre suspender cautelarmente determinados efectos electorales de las inscripciones afectadas por esa interpretación.

No anuló las nacionalidades ni toda la instrucción: exigió distinguir los expedientes y dejó a salvo los casos con certificación consular del exilio en los términos requeridos.

La revisión añadió otra carga a los consulados. La Abogacía del Estado advirtió al tribunal de que varias de las oficinas con más nacionalizaciones no podrían completar las comprobaciones a tiempo.

Una jornada "confirmada"

La llamada ley de nietos y el voto del censo de residentes ausentes (CERA) figuraban expresamente en la presentación del encuentro como ejemplos de las demandas sobre el servicio exterior.

El programa proponía identificar las reformas y recursos necesarios para atenderlas desde la perspectiva de usuarios, empleados públicos y parlamentarios.

"Hasta el día de ayer estaba confirmada la realización de la jornada", aseguran fuentes de la ADE. Según su relato, la autorización se había tratado en la Mesa del Congreso y habían respondido a las peticiones de aclaración recibidas.

La explicación telefónica, añaden, fue "que por la tarde no habría servicios".

La asociación sostiene que había comprobado el funcionamiento de departamentos como Registro y seguridad, además de acordar con Cafetería el suministro de agua.

"Un jueves a la una, pretender que se pueda mantener una jornada para el lunes por la tarde y pasarla por la mañana es una medida para evitar, torpedear que se realice", denuncian.

El pulso con Exteriores

En julio, la ADE ya acusó de la precariedad del servicio exterior a décadas de desatención, agravadas por la "deficiente gestión del actual equipo de responsables políticos del Ministerio".

Calificó de "crítico" el estado de parte de la red consular y denunció condiciones laborales próximas al "maltrato institucional".

La jornada convocada para este lunes 19 de octubre iba a trasladar esas quejas al Congreso junto a las demandas de universidades, empresas, organizaciones de cooperación y profesionales de la movilidad internacional.

La primera mesa tenía como moderador a Miguel González, periodista de El País. La segunda reunía a representantes de CSIF, FEDECA, CCOO y la ADE, con Luis Ayllón, de El Confidencial Digital; ambas preveían intervenciones de grupos parlamentarios.

"Escuchar a los ciudadanos no interesa, escuchar a los sindicatos no interesa", concluyen las fuentes de la asociación. Interpretan que el cambio de horario impide llevar al Congreso un debate sobre el funcionamiento del servicio diplomático y consular.