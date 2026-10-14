El penúltimo favor del CIS de Tezanos a Sánchez: destaca el aval de la mayoría a sus decretos y le da 11,8 puntos más que al PP

Un 82,3% de los encuestados da prioridad al derecho constitucional a la vivienda sobre las dinámicas del mercado libre.

El 48,1% de los ciudadanos prefiere que el Gobierno central asuma más competencias en vivienda, mientras un 40,7% señala a las comunidades autónomas como las principales responsables de la situación actual.

El barómetro elaborado por Tezanos refleja un amplio respaldo de los encuestados a los decretos y medidas en materia de vivienda promovidos por el Gobierno.

Un nuevo estudio del CIS otorga al PSOE una ventaja de 11,8 puntos sobre el PP en estimación de voto tras el anuncio de adelanto electoral.

El CIS de José Félix Tezanos insiste en salir en auxilio del presidente del Gobierno. Si hubiera cambio de Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre, estaríamos ante los últimos favores del dirigente socialista a su secretario general.

En su último estudio publicado este miércoles, el CIS vuelve a ofrecer munición al Gobierno en materia de vivienda. El mismo organismo que nunca preguntó por la amnistía, sí ha corrido para encuestar en esta ocasión a los españoles por el caso de Maricarmen.

Entre el 1 y el 6 de octubre, Tezanos realizó un estudio casi monográfico sobre vivienda. Esa misma semana el Consejo de Ministros aprobó los dos decretos de vivienda y el día 7, un día después de las últimas muestras del CIS falleció Maricarmen, la inquilina desahuciada que originó las protestas.

Las preguntas de la encuesta van encaminadas a reforzar el discurso del Gobierno en materia de vivienda, poniendo la sombra de la actual gestión en las comunidades autónomas.

Así, el 48,1% de los encuestados considera que el Estado (léase Gobierno central) debería tener mayores competencias para solucionar el problema, mientras que sólo el 23,9% cree que debería darse más protagonismo a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos (21,8%).

La diferencia es todavía más significativa si se compara con la percepción que tienen los ciudadanos sobre la situación actual.

El 40,7% cree que son las comunidades autónomas las que tienen mayores competencias en vivienda, y por tanto, son las principales culpables del problema actual, frente al 35% que atribuye esa responsabilidad principalmente al Gobierno y el 10,2% que señala a los ayuntamientos.

Se refuerza de esta manera el discurso socialista que señala a las CCAA (11 de las 17 en manos del PP) del problema del acceso a la vivienda, y que exculpa a Pedro Sánchez por no tener suficientes competencias.

La encuesta entra incluso en el terreno de los principios. A propósito de situaciones como la de Maricarmen, el CIS pregunta a los ciudadanos qué debería tener más importancia: la protección de las personas vulnerables o el cumplimiento de las leyes y los contratos.

El resultado vuelve a ser favorable a la primera opción. El 57,1% considera que debería primar la protección de los vulnerables, frente al 32,7% que da mayor importancia a la seguridad jurídica.

Un derecho o un bien

También asume el CIS el marco de las movilizaciones impulsadas por el Sindicato de Inquilinas. El 82,3% considera que debe priorizarse el derecho a la vivienda frente al mercado.

El cuestionario también plantea otra disyuntiva de carácter ideológico. Tezanos pregunta si, para solucionar los problemas de vivienda, debería darse prioridad al derecho a la vivienda reconocido por la Constitución o a considerar la vivienda fundamentalmente como un bien de mercado.

El 82,3% se decanta por la primera opción, mientras que sólo el 11,5% considera que debe tratarse principalmente como un bien de mercado.

Entre las medidas concretas incluidas en el cuestionario aparece también cada una de las incluidas en el decreto. Entre ellas, la prohibición temporal de comprar viviendas a determinados fondos y grandes inversores considerados especulativos hasta 2028.

El 67,1% de los encuestados se muestra a favor, frente al 29% que está en contra.

El CIS pregunta por cada una de estas medidas por separado y obtiene mayorías en prácticamente todas ellas. El 64,9% respalda prohibir hasta 2030 los desahucios de hogares vulnerables, mientras que el 30% se opone.

Otro 58,6% apoya la extensión automática durante dos años de los contratos de alquiler que terminen antes del 31 de diciembre de 2028, frente al 37,4% que la rechaza.

Los apartamentos turísticos también aparecen expresamente en el cuestionario: el 75,1% respalda establecer un impuesto general del 10% sobre ellos.

Aunque no sólo las medidas intervencionistas tienen respaldo, también las de alivio fiscal que fueron introducidas por la izquierda como un guiño a Junts.

El 81,4% apoya rebajar impuestos a los propietarios que reduzcan o congelen el alquiler y el mismo porcentaje respalda las rebajas fiscales para los inquilinos.

Ventaja al PSOE

Pero el CIS también pregunta por la intención de voto.

Tezanos sitúa esta vez al PSOE 11,8 puntos por delante del PP en el primer barómetro realizado después del adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez.

Los socialistas obtendrían un 34% de los votos si las elecciones se celebrasen ahora, mientras que los populares se quedarían en el 22,2%.

La encuesta supone un vuelco respecto al barómetro de septiembre. El PSOE sube tres puntos, desde el 31% anterior, mientras que el PP pierde 3,3 puntos, al pasar del 25,5% al 22,2%.

La distancia entre ambos partidos se duplica así en apenas un mes: pasa de 5,5 a 11,8 puntos.

Vox se consolida como tercera fuerza con un 17,1%, medio punto más que en septiembre.

Sumar-Frente Amplio obtiene un 6,1%, cuatro décimas más, mientras que Podemos se queda en el 3,1%, seis décimas menos.