Ayuso acusa al Gobierno de permitir que se infiltre en Sol el grupo Samidoun, vinculado a terroristas palestinos

Samidoun ha sido objeto de prohibiciones y sanciones internacionales en países como Alemania, Estados Unidos y Canadá por presunta financiación del terrorismo.

La organización proisraelí ACOM y la presidenta autonómica vinculan a Samidoun con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), grupo considerado terrorista.

La presidenta madrileña exigió explicaciones al delegado del Gobierno, Fran Martín, y denunció que en el lugar existe "desorden y caos" sin Estado de derecho.

Isabel Díaz Ayuso acusó al Gobierno de permitir la presencia de la asociación Samidoun en la acampada propalestina de la Puerta del Sol en Madrid.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso acusó este sábado al Gobierno de permitir que se infiltren en la acampada de Sol activistas de la asociación Samidoun (Red de Solidaridad con los Presos de Palestinos), que ha sido prohibida en Alemania, EEUU y Canadá por financiar a los terroristas del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Durante un acto de precampaña celebrado en Ifema junto a Feijó y a José Luis Martínez Almeida, Ayuso exigió este sábado al delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, que aclare si "hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando esa acampada" de la Puerta del Sol.

"No hay Estado de derecho debajo de esas tiendas", denunció, "nadie se hace responsable de lo que está allí pasando".

Por eso, prometió que la Comunidad de Madrid va a seguir llevando ante los tribunales "semejante indecencia".

"Allí no hay Estado de derecho, hay desorden y caos", señaló la presidenta madrileña.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó el pasado lunes la medida cautelarísima en la que la Comunidad de Madrid pedía el desalojo inmediato de la acampada instalada ante la Real Casa de Correos.

En sus alegaciones, la Delegación del Gobierno había objetado que la acampada está amparada por el "derecho fundamental de reunión", que sólo debe suspenderse como "último recurso".

Ya el pasado día 1, la asociación proisraelí ACOM había denunciado la presencia "detectada e identificada" de activistas de Samidoun que ejercen funciones de "control de seguridad" en la acampada de la Puerta del Sol.

"No se trata de un colectivo de protesta vecinal", advertía ACOM, sino que Samidoun es una "red que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha calificado de fachada recaudatoria del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)" que participó en los atentados del 7 de octubre en Israel.

La asociación presidida por Ángel Mas Murcia reclamó a la Delegación del Gobierno la "identificación inmediata de las personas y símbolos de Samidoun en la acampada de Sol, el cese de cualquier función de control o intimidación que estén ejerciendo sobre el espacio público" y la "apertura de diligencias policiales por posible enaltecimiento del terrorismo".

El Gobierno alemán prohibió en 2023 cualquier actividad de la Red de Solidaridad con los Presos de Palestinos (Samidoun) en su territorio, por la sospecha de que ha financiado el terrorismo del FPLP.

Un año después, en octubre de 2024, Canadá incluyó a Samidoun en su lista oficial de organizaciones terroristas y el Departamento del Tesoro de EEUU ordenó bloquear todos sus activos.

En la misma resolución, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a varios representantes de esta entidad, entre ellas, su coordinadora en Madrid, Jaldia Abubakra Aueda.

El Gobierno de EEUU determinó que Samidoun es "una organización benéfica ficticia que sirve como recaudadora de fondos internacional para la organización terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)".

Otros países como Bélgica y Grecia han revocado el estatus de refugiado o han deportado a los principales líderes de Samidoun en Europa, como Mohammed Khatib o Khaled Barakat por "motivos de seguridad nacional".

Pese a todo ello, Samidoun ha seguido operando en España con total normalidad.

Tan sólo una semana después de la brutal masacre terrorista perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, varios ministros y representantes de Sumar (Mónica García, Íñigo Errejón , Tesh Sidi y Elizabeth Duval) participaron en Madrid en una manifestación de apoyo a Palestina organizada por Samidoun y otras dos asociaciones.

Pocos días antes, el Gobierno alemán había anunciado su intención de ilegalizar las actividades de Samidoun, por celebrar en las calles de aquel país los "brutales actos de terrorismo" de Hamás.

El pasado mes de junio, Samidoun organizó en un local público del Ayuntamiento de Barcelona, la Casa de la Solidaritat, una conferencia de Nael Al Barghouti y Nader Sadaqa.

El primero cumplió 44 años de cárcel en Israel tras ser condenado por el asesinato de un conductor de autobús en un atentado terrorista.

En cuanto a Nader Sadaqa, fue comandante del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que está declarado como organización terrorista por EEUU.

Tras cumplir parte de su condena, ambos fueron liberados por Israel, en un intercambio de presos por rehenes, negociado tras los atentados del 7 de octubre.