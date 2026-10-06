Sánchez, "indignado", critica al Parlamento por "dar la espalda a la ciudadanía" y aprueba otra vez los 'decretos Maricarmen'

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez critica que el Congreso tumbara los decretos de vivienda y acusa a su mayoría de dar la espalda a la ciudadanía. El Gobierno aprueba de nuevo dos reales decretos sobre vivienda, con medidas similares a las rechazadas y algunas incorporaciones. Los textos deberán convalidarse en 30 días en la Diputación Permanente, donde el voto del PNV puede resultar decisivo. Sánchez anuncia que seguirá gobernando mediante decretos hasta las elecciones y pide colaboración para atender a los menores migrantes acogidos en Ceuta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado en varias ocasiones este martes contra el Congreso por tumbar el pasado viernes los decretos de vivienda.

"La mayoría del Parlamento da la espalda a la ciudadanía en el acceso a la vivienda", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

No ha sido el único reproche. "Cuando el Congreso da la espalda a lo que se vive en la calle, a lo que es el sentir", el Gobierno "no va a mirar a otro lado", ha insistido Sánchez.

"Este es el Gobierno de la gente, y hoy lo reivindico", ha añadido.

El Ejecutivo ha aprobado de nuevo dos reales decretos ley sobre vivienda que, según Sánchez, "mantienen la esencia" de los que decayeron en el Pleno, aunque con "algunas incorporaciones muy positivas".

Sánchez ha justificado la decisión en que "las circunstancias no han cambiado" y ha invocado el "apoyo transversal" que, según "muchos estudios demoscópicos", tienen estas medidas.

"La ciudadanía está a favor de intervenir un mercado disfuncional", ha asegurado.

El presidente ha querido transmitir también "la indignación" del Gobierno por el resultado de la votación, en la que se impuso la mayoría de PP, Vox y Junts.

"No era algo ideológico, era algo de humanidad", ha defendido Sánchez, que asegura que estas medidas ponen "pie en pared a los fondos buitre".

Los nuevos decretos tendrán que ser convalidados en un plazo de 30 días por la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno del Congreso tras la convocatoria de elecciones.

Allí los equilibrios son distintos y el Gobierno ve opciones de sacarlos adelante.

La Diputación Permanente tiene 69 miembros. PP, Vox y Junts suman 34. PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos suman otros 34. La llave la tiene el único representante del PNV.

Por eso las medidas vuelven a ir en dos decretos. En el Gobierno dan por hecho que el PNV votará en contra del que regula los alquileres indefinidos, como ya hizo el viernes, pero confían en que mantenga su apoyo al otro.

"Seguir gobernando"

Durante su comparecencia, Sánchez también ha presumido de haber "cambiado el paradigma" con la aprobación de la primera Ley de Vivienda. Y ha culpado a los gobiernos autonómicos del PP con Vox de negarse a aplicarla.

Por eso, y en clave electoral, Sánchez ha sostenido que "la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento".

Hasta entonces, ha prometido seguir "gobernando" y "dando respuesta a los problemas de la gente, como llevamos haciendo ocho años".

Es decir, ha advertido que seguirá aprobando decretos hasta las elecciones para que se los convalide la Diputación Permanente.

Preguntado por si dará algún mitin en Ceuta durante la campaña, Sánchez ha respondido que lo consultará con su comité de campaña. También ha recordado que la próxima semana los Reyes visitarán tanto esta ciudad como Melilla.

El presidente ha asegurado que la situación en la ciudad autónoma está mejorando. Lo atribuye al retorno voluntario "muy intenso" de migrantes a Marruecos en las últimas semanas y al desalojo de espacios públicos como la playa del Trampolín, ocupada desde finales de julio.

"Creo que la situación de Ceuta mejora y la ambición del Gobierno de España es que mejore de una manera mucho más rápida", ha señalado Sánchez.

Para ello, ha pedido la colaboración del Gobierno ceutí y del resto de comunidades autónomas para dar "una solución" a los cientos de menores que acoge la ciudad.