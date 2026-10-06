El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, durante su declaración institucional este martes en Waterloo (Bélgica). EP

Puigdemont: "La amnistía es la victoria contra la represión, el conflicto con España sigue y no renuncio a la acción unilateral"

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LO ESENCIAL Las claves Puigdemont celebra la amnistía como una victoria contra la «represión española», aunque sostiene que no resuelve el conflicto político con España. El instructor del procés, Pablo Llarena, ha levantado la orden de detención contra Puigdemont tras el fallo del Constitucional sobre la malversación. El líder de Junts afirma que el derecho de autodeterminación y las acciones unilaterales, pacíficas y democráticas siguen siendo «irrenunciables». Puigdemont reprocha a Pedro Sánchez su papel en su exilio y proclama que volverá de Bélgica «a hacer política», sin aceptar preguntas.

Carles Puigdemont ha celebrado la amnistía como "una victoria contra la represión española", pero ha advertido de que el "conflicto político" con España continúa,porque la Ley de Amnistía era sólo "una parte de la estructura", pactada con Pedro Sánchez, a quien ha señalado como "uno de los responsables" de su "exilio".

El expresidente de la Generalitat, fugado en Waterloo (Bélgica) desde hace ahora nueve años, ha advertido de que "siguen siendo irrenunciables", pasado este tiempo "el derecho de autodeterminación y las acciones unilaterales" para alcanzarlo.

Así lo ha afirmado en una declaración institucional desde la ciudad en la que lleva residiendo desde que huyó de España, al día siguiente de proclamar la "independencia" de Cataluña, el 27 de octubre de 2017, cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo se querelló contra él y el resto de líderes del procés.

Este martes, Puigdemont ha hablado apenas cinco minutos y no ha aceptado preguntas.

La comparecencia se ha producido el mismo día en que el Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de Jordi Turull, secretario general de Junts, contra la negativa del Supremo a amnistiar la malversación. La resolución abre la puerta al regreso de Puigdemont.

El instructor del caso del procés en el Supremo, Pablo Llarena, ha levantado inmediatamente la orden de detención contra el expresidente. Puigdemont ha presentado el desenlace como una "derrota clara" de los poderes públicos españoles.

El dirigente independentista ha incluido expresamente a Pedro Sánchez en ese reproche. Le ha recordado su promesa pública de traerlo de vuelta a España para ponerlo ante la Justicia, en la campaña electoral de 2019.

"Volvemos del exilio"

"Decidimos ir al exilio a hacer política y vamos a volver de la misma manera", ha proclamado, en referencia velada a las supuestas ofertas de indulto por parte del Gobierno de Sánchez estos años "a cambio de una estancia breve en prisión". También ha defendido la vigencia de su estrategia nueve años después de su llegada a Bélgica.

Para Puigdemont, la amnistía tiene un "enorme significado". En su visión, "desautoriza la "represión y reconoce que "ése no era el camino". Ha acusado al Estado de buscar la "muerte civil" de los dirigentes independentistas.

Pero ha marcado un límite a esa celebración. La amnistía forma parte de la respuesta al "conflicto histórico" con España, ha sostenido, pero no lo resuelve.

Puigdemont ha agradecido el trabajo de sus abogados en Bélgica, Alemania e Italia. Ha destacado su estrategia, su "coraje" y su "talento" frente a los intentos de extradición.

"Principios irrenunciables"

También ha enumerado los "cuatro principios irrenunciables" en este casi decenio de fuga.

El primero es "la defensa de las instituciones catalanas" y de "la legitimidad de sus decisiones frente al Estado". El segundo, la defensa política de "los derechos fundamentales", que para él incluyen haber "logrado un marco jurídico" que le da "mayores garantías", como las sentencias del TJUE sobre su inmunidad o sobre la propia amnistía.

El tercer principio es el carácter "irrenunciable del derecho de autodeterminación". Puigdemont ha defendido "las acciones unilaterales, pacíficas y democráticas, una vez agotadas las demás vías".

Y el cuarto es "la preservación del sentido político del exilio". Según Puigdemont, él y el resto de consellers que se fugaron de España en 2017, salieron "para defender las instituciones y los derechos políticos de Cataluña frente al artículo 155", no para servir a su partido.

"Perjuicios y consecuencias"

Aun así, el líder de Junts ha denunciado los "perjuicios políticos" de estos años. Ha recordado las dificultades que él, Lluís Puig y Toni Comín han encontrado para ocupar sus escaños en Estrasburgo y en Cataluña.

Ha destacado cómo las campañas electorales se han desarrollado "en condiciones desiguales". A su juicio, esas limitaciones han afectado a los resultados y les han obligado a hacer política con "las manos atadas a la espalda".

Por eso, ha rechazado que pueda hablarse de normalidad. "Negar esas consecuencias", ha sostenido, "supone mentir y faltar al respeto a quienes han sufrido" junto a ellos.

El expresidente ha cerrado su declaración con un agradecimiento a familiares, amigos y personas que los han acompañado. "Nunca nos han dejado solos", ha señalado antes de dedicarles la "victoria de la amnistía".